Siedem lat więzienia za sprzedanie broni sprawcy strzelaniny

W lipcu 2016 w Monachium 18-letni uczeń zastrzelił dziewięć osób. Sšd skazał mężczyznę, który dostarczył mu broń.

W lipcu 2016 r. w Monachium 18-letni uczeń David S. zastrzelił dziewięć osób w centrum handlowym. Wiele osób zranił, a następnie popełnił samobójstwo. Sam nie może już odpowiadać za swój czyn. Sšd Krajowy w Monachium skazał natomiast mężczyznę, który dostarczył mu broń. 33-letni Philipp K. został uznany winnym nieumyœlnego zabójstwa dziewięciu osób, nieumyœlnego uszkodzenia ciała pięciu osób i naruszenia przepisów dotyczšcych prawa posiadania broni. Sšd wymierzył mu karę siedmiu lat pozbawienia wolnoœci. Po raz pierwszy nielegalny handlarz broni odpowiedział za czyn, w którym nie uczestniczył.

Broń umożliwiła atak

David S. nawišzał kontakt ze sprzedawcš przez Darknet, czyli ukrytš częœć internetu. Tam Philipp K. handlował broniš, ukrywajšc się pod pseudonimem „rico". David S. odebrał pistolet i setki nabojów osobiœcie w Marburgu (Hesja).

Prokuratura, która domagała się kary siedmiu lat i dwóch miesięcy pozbawienia wolnoœci argumentowała, że dopiero po zakupie broni atak szaleńca był możliwy, a nielegalny dostawca mógł przypuszczać, że się spodziewać w obliczu okolicznoœci sprzedaży broni, że może ona służyć zranieniu lub zabiciu ludzi. Obrona Philippa K. chciała złagodzić wymiar kary do 3,5 roku, powołujšc się jedynie na naruszenie przepisów dotyczšcych posiadania broni

Sprzedawca wiedział o planach

Rodziny ofiar uczestniczšce w procesie jako oskarżyciele posiłkowi, domagały się, by nielegalny dostawca odpowiedział także za współudział w zabójstwie. Argumentujšc, że sprzedawca wiedział o planach Davida S., a obu łšczyły skrajnie prawicowe poglšdy.

W czasie procesu Philipp K. powtarzał, że nigdy nie sprzedałby broni, gdyby wiedział o planach ataku.

Œledczy: to nie zamach

Ofiarami Davida S. byli głównie młodzi ludzie o cudzoziemskich korzeniach. Również David S. był dzieckiem imigrantów. Urodził i wychował się w Niemczech, ale jego rodzice pochodzš z Iranu.

Œledczy orzekli jednak, że sprawca nie kierował się politycznymi pobudkami, tylko osobistymi. Uznali, że atak w Monachium nie był zamachem, lecz atakiem szaleńca. Ofiary przypominały sprawcy rówieœników, stosujšcych wobec niego mobbing.