Ukraina: Atak na obóz Romów. Jedna osoba nie żyje

Jedna osoba zginęła w ataku na obóz Romów, do którego doszło w sobotę wieczorem na przedmieściach Lwowa.

Zamaskowana grupa osób uzbrojonych w pałki i inne przedmioty do walki wręcz, miała napaść na obóz Romów na przedmieściach Lwowa późnym wieczorem w sobotę. W sprawie ataku aresztowano siedem osób - informuje lokalna policja.

Poniżej dalsza część artykułu

W wyniku ataku zmarł, z powodu doznanych ran kłutych, 24-letni mężczyzna. Cztery inne osoby, w tym 10-letni chłopiec, zostały ranne.

To kolejny atak na przedstawicieli romskiej mniejszości, do którego doszło w ostatnim czasie na Ukrainie.

W kwietniu skrajnie prawicowa grupa C14 spaliła namioty w obozie Romów w stolicy Ukrainy, Kijowie.

W czerwcu organizacje broniące praw człowieka, w tym Amnesty International i Human Rights Watch alarmowały, że na Ukrainie dochodzi do coraz częstszych ataków skrajnie prawicowych organizacji na przedstawicieli mniejszości.

Według AI i HRW władze nie zdołały zareagować właściwie na większość rasistowskich incydentów.

Zgodnie ze spisem z 2001 roku na Ukrainie mieszka ok. 40 tys. Romów. Jednak, jak podaje BBC, nieoficjalnie mówi się nawet o 260 tys. przedstawicieli mniejszości romskiej w tym kraju.

BBC przypomina, że w ubiegły wtorek szef MSW Włoch Matteo Salvini wywołał oburzenie wzywając do spisu ludności romskiej we Włoszech. Salvini dodał, że Romowie, bez prawa pobytu we Włoszech, zostaną deportowani, ale "niestety ci, z włoskim obywatelstwem będą mogli zostać w kraju". Od słów tych odciął się wkrótce sojusznik Ligi Salviniego i koalicjant tworzący z nią rząd, czyli Ruch Pięciu Gwiazd.