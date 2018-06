Strażnicy zwolnili złego więźnia. Odwiozła go żona

Strażnicy z więzienia w hrabstwie Mesa w stanie Kolorado pomylili więźniów, którzy powinni zostać zwolnieni do domu. 38-letni James Rynerson spędził na wolności dwie godziny, do aresztu odwiozła go żona.

Do zdarzenia doszło pod koniec ubiegłego miesiąca. James Rynerson myślał, że ma ogrom szczęścia, gdy w wyniku pomieszania tożsamości, został niesłusznie zwolniony z aresztu w stanie Kolorado.

38-latek oczekiwał na proces w sprawie kierowania gróźb, niekontrolowanych zachowań oraz naruszeń prawa.

Rynerson skorzystał z okazji i wrócił do żony. Na wolności spędził niespełna dwie godziny. Do zakładu odwiozła go partnerka.

Jak doszło do pomyłki tłumaczą lokalne media. Rynerson trafił do celi z 35-letnim Marinem Marchem. Drugi z osadzonych został przeniesiony do innej celi, jednak nie zostało to odnotowane w dokumentach. Gdy March miał zostać zwolniony do domu, strażnicy pomylili go z Rynersonem.

Pracownicy aresztu nie sprawdzili później w dokumentach, kogo wpuszczają do domu. Strażnicy zdali sobie sprawę z pomyłki, gdy March zapytał, kiedy opuści areszt.

Trwa dochodzenie w tej sprawie. Ustalono już, że strażnicy nie postępowali zgodnie z procedurami.