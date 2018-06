Śląsk: Policja szuka pedofila. Wciąga dzieci do samochodu

Policja ze Śląska poszukuje mężczyzny, który najpierw prosi dziecko o pomoc i pyta o drogę, a potem nakłania do seksu.

Mężczyzna poszukiwany jest w związku z próbą nakłonienia dziecka do seksu. Do zdarzenia doszło 23 lutego wczesnym popołudniem w rejonie ul. Szopena w Pyskowicach niedaleko Gliwic. Tam około 30-letni mężczyzna chciał podstępem doprowadzić dziecko do innej czynności seksualnej - pisze Onet.

– Usiłując popełnić przestępstwo, nawiązuje kontakt z dziećmi i pyta o drogę. Następnie nalega, żeby dziecko weszło do jego samochodu. Prosi, aby jechać wraz z nim i wskazywać trasę dojazdu do jakiegoś wcześniej obranego celu. Kiedy małoletni znajdzie się już w aucie, nieznajomy proponuje mu wykonanie innych czynności seksualnych w zamian za prezent lub pieniądze – podaje Marek Słomski, rzecznik gliwickiej policji.

Ostatni raz mężczyzna widziany w lutym tego roku w rejonie szkół gimnazjalnych w Pyskowicach. Policja zdecydowała się opublikować jego portret pamięciowy. To ok. 30-letni brunet. Porusza się volkswagenem golfem koloru szarego lub srebrnego.

Gliwicka policja prosi o kontakt osoby, które rozpoznają poszukiwanego mężczyznę lub mają informacje na jego temat. Kontakt poprzez pocztę elektroniczną na adres kryminalny@gliwice.ka.policja.gov.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu (32) 33 69 255.

Śledczy gwarantują pełną anonimowość. Osoby chcący zachować dyskrecję nie będą wzywane na komendę.