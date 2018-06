Szwecja: Strzelanina w Malmö. Są ranni. Bez związku z terroryzmem.

Szwecka policja stwierdziła, że nie ma powodów do niepokojenia opinii publicznej po tym, gdy w centrum Malmoe na południu kraju postrzelonych zostało kilka osób. Strzelanina nie ma związku z terroryzmem - podała agencja TT.

Do incydentu doszło ok. godz. 20.00. Dziennik "Aftonbladet" cytuje świadków, według których oddanych zostało ok. 15-20 strzałów.

Agencja TT, powołując się na niezidentyfikowane źródło policyjne, poinformowała, że w strzelaninie ranne zostały cztery osoby. Nie ma jednak doniesień o tym, w jakim stanie są ofiary.

- Zabezpieczamy teren, przesłuchujemy świadków oraz rannych, jeśli mogą i chcą mówić - powiedział Stephan Soderholm, rzecznik prasowy miejscowej policji. Według funkcjonariuszy jedna z rannych osób została przewieziona do szpitala prywatnym samochodem, w efekcie zwiększono ochronę w placówkach medycznych.