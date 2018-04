Obrabował bank, bo chciał zaimponować Taylor Swift

GabboT [CC BY-SA 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Flickr

Mieszkaniec stanu Connecticut, zakochany w piosenkarce Taylor Swift, obrabował bank, a następnie udał się do jej rezydencji, by zaimponować jej œwieżo zdobytym majštkiem.

Bruce Rowley z Derby został oskarżony o obrabowanie banku w 20-tysięcznym mieœcie Ansonia, którego dokonał 4 kwietnia.

Zdaniem policji, "wyglšda na to, że chciał się oœwiadczyć" Taylor Swift. Mężczyzna po dokonaniu rabunku przejechał niemal 100 kilometrów do miasta Westerly w stanie Rhode Island i zaczšł przerzucać przez ogrodzenie do posiadłoœci piosenkarki zdobyte pienišdze. Zdšżył przerzucić 1600 dolarów, zanim zajęła się nim (i pieniędzmi) policja.

Rowley został aresztowany i sprowadzony z powrotem do Connecticut. O ile bowiem rzucanie pieniędzmi niekoniecznie podlega œciganiu, to rabunek w banku - jak najbardziej. Po zatrzymaniu opowiedział policjantom o swoim planie zaimponowania Swift.

26-latek miał pecha - gdy realizował swój plan, piosenkarki nie było w domu. O sprawie dowiedziała się z mediów.