Indie: Ministrowie bronili gwałcicieli i morderców 8-latki

Brutalny gwałt i morderstwo oœmioletniej dziewczynki wywołały protesty w Indiach.

Ciało oœmioletniej Asify Bano, która należała do muzułmańskiego plemienia koczowniczego, znaleziono 17 stycznia w lesie w pobliżu miasta Kathua.

W tym tygodniu, media szeroko rozpisywały się o tej sprawie. Hinduskie grupy prawicowe protestowały przeciwko aresztowaniu oœmiu hinduskich mężczyzn podejrzanych o popełnienie brodni.

MężczyŸni aresztowani przez policję to emerytowany urzędnik państwowy, czterej policjanci i nieletni. Wszyscy należš do lokalnej społecznoœci, która uczestniczyła w sporze o ziemię z muzułmańskimi nomadami.

Oburzenie wzrosło po tym, jak dwóch hinduskich ministrów należšcych do nacjonalistycznej Indyjskiej Partii Ludowej (BJP), wzięło udział w wiecu popierajšcym oskarżonych mężczyzn.

Od czwartku w internecie pojawiajš się liczne wpisy z hashtagami #Kathua i #justiceforAsifa.

Przestępstwo miało miejsce w jednym z najbardziej niespokojnych regionów Indii.

Rodzina Asify należy do wspólnoty muzułmańskich pasterzy koczowniczych, którzy przemierzajš Himalaje. Zimš często podróżujš z doliny do Dżammu, gdzie korzystajš z publicznych terenów leœnych do wypasu. Ostatnio doprowadziło to do konfliktu z niektórymi hinduskimi mieszkańcami w regionie.

Œledczy uważajš, że oskarżeni mężczyŸni chcieli wypędzić koczowników z Dżammu. Po aresztowaniu, prawnicy mężczyzn próbowali powstrzymać policję przed wejœciem do sšdu. Mówili, że wspierajš hinduskš prawicę, która twierdziła, że ??oskarżeni mężczyŸni sš niewinni.

Rahul Gandhi, szef głównej opozycyjnej partii, poprowadził w czwartek marsz w Delhi. Aby zwrócić uwagę na brutalne zbrodnie przeciwko kobietom w Indiach, planowano więcej protestów.

Szefowa Komisji ds. Kobiet w Delhi, Swati Maliwal, powiedziała, że ??od pištku rozpocznie post, aby domagać się większego bezpieczeństwa dla kobiet oraz dzieci. Kilku innych aktywistów zaplanowało także w weekend protesty w Delhi oraz innych częœciach kraju.

Imagine what goes through the mind of an 8 yr old as she is drugged, held captive, gang raped over days and then murdered.

If you don’t feel her terror, you are not human.

If you don’t demand Asifa get justice, you belong to nothing. — Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) 12 kwietnia 2018

How can anyone protect the culprits of such evil?



What happened to Asifa at #Kathua is a crime against humanity. It cannot go unpunished.



What have we become if we allow politics to interfere with such unimaginable brutality perpetrated on an innocent child? — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) 12 kwietnia 2018