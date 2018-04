USA: Strzelanina w siedzibie YouTube'a. Sprawczyni nie żyje

"Trwa strzelanina w siedzibie Youtube'a. Usłyszałem strzały i zobaczyłem ludzi biegnšcych obok mojego biurka. Teraz zabarykadowałem się w pokoju ze współpracownikami" - napisał na Twitterze Vadim Lavrusik, pracownik internetowej spółki.

Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers.

Kilka minut póŸniej Lavrusik poinformował, że został już ewakuowany i jest bezpieczny na zewnštrz budynku.

Todd Sherman, inny pracownik YouTube'a, poinformował, że był na spotkaniu, kiedy on i jego koledzy poczuli, że podłoga zaczyna dudnić, gdyż zaczynajš po niej biec ludzie. - Pierwszš myœlš było trzęsienie ziemi - powiedział.

Według informacji amerykańskich mediów, na miejsce zdarzenia skierowały zostały służby ratunkowe, w tym co najmniej dwie jednostki Homeland Security. Nie wiadomo, czy istotnie strzały słyszano w samym budynku, czy w jego okolicy. Policja przeszukiwała ewakuowane osoby, zanim pozwalała im opuœcić miejsce zdarzenia, by sprawdzić, czy wœród nich nie ukrył się strzelec. Lokalna telewizja pokazała nagrania, na których widać ewakuowane osoby wychodzšce z budynku z podniesionymi rękami.

Według reportera CBS San Francisco, do szpitali przewieziono "wiele" ofiar. Jednak policja oficjalnie potwierdza tylko cztery ofiary. San Francisco General Hospital poinformowało o przyjęciu trzech pacjentów ze strzelaniny, z czego jednš w stanie krytycznym, trzy pozostałe w poważnym stanie.

Na konferencji prasowej po 14.30 lokalnego czasu (23.30 w Polsce), Ed Barberini, szef policji w San Bruno, poinformował, że w budynku YouTube'a znaleziono martwš kobietę, prawdopodobnš sprawczynię strzelaniny. Podejrzana zmarła w wyniku samobójstwa. Zaznaczył, że policyjna akcja wcišż trwa i teren jest przeszukiwany przez funkcjonariuszy, którzy sprawdzajš, czy na miejscu nie ma innego podejrzanego.

"Koordynujemy nasze działania z władzami i podamy oficjalne informacje gdy tylko będš one dostępne" - napisało z kolei biuro prasowe Google.

Re: YouTube situation, we are coordinating with authorities and will provide official information here from Google and YouTube as it becomes available.