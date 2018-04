"Tylko w 4 proc. przypadków strzela kobieta"

We wtorek w siedzibie YouTube'a w San Bruno 39-letnia Nasim Aghdam otworzyła ogień ranišc trzy osoby, po czym popełniła samobójstwo. Motyw ataku jak dotšd nie jest znany. Jedna z ranionych przez Aghdam osób, 36-letni mężczyzna, jest w stanie krytycznym.

The suspected shooter in today’s YouTube incident has been identified. Please see press release for details - https://t.co/Xvr2l9bB9s pic.twitter.com/NEBoX3WWK5