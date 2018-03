USA: Kolejna eksplozja paczki pocztowej w Teksasie

Paczka zawierajšca ładunek wybuchowy eksplodowała w magazynie FedEx w Teksasie zaledwie dwa dni po tym, jak dwie osoby zostały ranne w wyniku eksplozji podobnego ładunku w Austin, stolicy stanu.

W wyniku eksplozji w magazynie FedEx ranny został jeden z pracowników firmy. Paczka zawierała ładunek wybuchowy, a także gwoŸdzie i inne ostre przedmioty i miała trafić pod jeden z adresów w Austin.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Do wybuchu doszło we wtorek, tuż po północy lokalnego czasu w magazynie w Schertz, na przedmieœciach San Antonio, ok. 105 km na południe od Austin - podała straż pożarna z San Antonio.

Nie jest jasne czy eksplozja ma zwišzek z poprzednimi atakami z użyciem bomb wysyłanych pocztš, do jakich doszło w Teksasie w cišgu ostatnich dwóch tygodni. W atakach tego typu zginęły dwie osoby, a cztery zostały ranne. Dotšd - przed eksplozjš w magazynie FedExu - doszło do czterech takich ataków.

Ładunki wykorzystane do czterech wczeœniejszych ataków w Teksasie były do siebie podobne - poinformowała w poniedziałek stanowa policja.