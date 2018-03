Japonia: Egzekucje członków sekty Najwyższa Prawda?

Jak informuje „The Guardian”, Japonia przygotowuje się do egzekucji 13 członków sekty Aum Najwyższa Prawda, odpowiedzialnej między innymi za dokonanie ataku gazowego w tokijskim metrze w dniu 20 marca 1995 roku.

Dokładnie 23 lata temu miał miejsce atak gazowy w tokijskim metrze. Zginęło w nim 12 osób, a ponad 5,5 tysišca zostało podtrutych. Za zamach odpowiedzialna jest sekta Aum Najwyższa Prawda.

Niektórzy jej członkowie, w ubiegłym tygodniu, zostali przeniesieni do więzień poza Tokio, co podsyciło spekulacje mediów, że Japonia przygotowuje się do ich egzekucji.

Nie jest jasne, czy członkowie sekty zostanš skazani na œmierć tego samego dnia, gdyż egzekucje w Japonii sš tajemnicš do ostatniej chwili. W poprzednich przypadkach więŸniowie spędzili lata w celi œmierci. Rodziny skazanych były czasem informowane dopiero po przeprowadzeniu egzekucji.

Amnesty International przekonuje, że jeœli rzšd przeprowadzi egzekucje w nadchodzšcych miesišcach, będzie to "cyniczna" próba zakończenia tego tematu przed wstšpieniem na tron nowego cesarza w 2019 roku i letnimi igrzyskami olimpijskimi w Tokio w 2020 roku

Znakiem cywilizowanego społeczeństwa jest uznanie praw każdego człowieka, nawet odpowiedzialnego za haniebne zbrodnie - powiedziała Hiroka Shoji pracujšca w organizacji. - Kara œmierci nie może nigdy zapewnić sprawiedliwoœci, ponieważ jest ostatecznym odrzuceniem praw człowieka - dodała.

Trzynastu członków zostało skazanych na karę œmierci za szereg przestępstw, w tym za atak gazowy w metrze. Siedmiu z nich przeniesionych zostało do wielu różnych więzień poza Tokio. W stolicy Japonii pozostał skazany na œmierć 63-letni Shoko Asahara, który jest założycielem i duchowym przywódcš sekty.

Japońskie Towarzystwo ds. Zapobiegania Kultom i Odzyskiwania Kultur (JSCPR) napisało do ministra sprawiedliwoœci, wzywajšc, aby wszyscy skazani na œmierć, poza Asaharš, odbyli karę dożywotniego więzienia. - Asahara był mózgiem, a pozostałe 12 osób było tylko kończynami - powiedział Taro Takimoto, członek zarzšdu JSCPR, który sam był ofiarš ataku w tokijskim metrze.

Na forum ONZ dotyczšcym praw człowieka, zakwestionowano ostatnio działania Japonii ws. kary œmierci. Kilka krajów wezwało do jej zniesienia, a przynajmniej do wprowadzenia moratorium na wykonywanie egzekucji. Japoński rzšd powiedział jednak, że suwerenne kraje powinny mieć możliwoœć podejmowania niezależnych decyzji.

"Większoœć Japończyków uważa, że "kara œmierci jest nieunikniona w przypadku wyjštkowo okrutnych zbrodni” - poinformował rzšd Japonii w formalnej odpowiedzi.

Shoko Asahara twierdził, że jest mesjaszem. Omotał umysły 40 tys. ludzi, którzy uwierzyli, że III wojnę œwiatowš przetrwajš tylko oœwieceni. Zamach w tokijskim metrze miał być pierwszym krokiem do zbawczej apokalipsy.