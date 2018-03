USA: Strzelanina w liceum w Maryland

W szkole œredniej w Great Mills, w stanie Maryland doszło do strzelaniny, ale "sytuacja została opanowana" - podajš lokalne władze edukacyjne w oœwiadczeniu.

Szeryf hrabstwa St. Mary, w którym doszło do strzelaniny nazwał wydarzenia, do których doszło w liceum "incydentem". Zaapelował też do rodziców, by obecnie nie udawali się w rejon szkoły. Do placówki nie można obecnie wejœć, ani jej opuœcić.

There has been an incident at Great Mills High School. Parents please DO NOT respond to the school. Report to Leonardtown High School — St. Mary's Sheriff (@firstsheriff) 20 marca 2018

Poniżej dalsza częœć artykułu

Na miejscu strzelaniny sš agencji służb federalnych.

Great Mills znajduje się ok. 100 km na południowy-wschód od Waszyngtonu.

Na razie nie ma oficjalnych informacji o ewentualnych ofiarach strzelaniny. ABC News podaje, że kilka osób zostało rannych. Do strzelaniny miało dojœć ok. 8 rano - w szkole było wtedy ok. 1600 osób.

Gubernator Maryland Larry Hogan napisał na Twitterze, że na bieżšco monitoruje sytuację. Dodał, że policja stanowa współpracuje z lokalnymi stróżami prawa i jest gotowa zapewnić im wsparcie. "Nasze modlitwy sš z uczniami i personelem szkoły (...)" - dodał.

Do incydentu doszło przed zaplanowanym na sobotę ogólnonarodowym marszu uczniów, którzy będš domagać się ograniczenia prawa dostępu do broni w USA, po tym jak przed miesišcem w liceum w Parkland, na Florydzie, były uczeń tej szkoły zabił 17 osób.