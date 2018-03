USA: Kto wysyła bomby w Austin? Porównania do Unabombera

Jedna osoba została ranna po tym, gdy w sklepie organizacji non-profit w południo-zachodniej częœci Austin uruchomione zostało urzšdzenie zapalajšce. Władze twierdzš, że incydent nie ma zwišzku z niedawnymi atakami bombowymi.

Zdarzenie miało miejsce we wtorek po godz. 19.00 miejscowego czasu. Służby ratunkowe zostały wezwane do wybuchu zgłoszone w sklepie Goodwill.

Z niewielkimi obrażeniami do szpitala trafił ok. 30-letni pracownik sklepu.

Incydent poczštkowo wywołał obawy, czy nie jest kontynuacjš serii ataków w stolicy amerykańskiego stanu Teksas. Jednak federalni urzędnicy powiedzieli, że przedmiot, który eksplodował, był urzšdzeniem zapalajšcym, a nie bombš. - W tej chwili nie mamy powodów, aby twierdzić, że ten incydent jest zwišzany z poprzednimi bombami wysyłanymi pocztš - oœwiadczyła policja.

Austin trapione jest seriš ataków przy użyciu bomb dostarczanych paczkami. W wyniku ich wybuchów w tym miesišcu zginęły już dwie osoby, a 5 kolejnych zostało rannych. We wtorek jedna z bomb eksplodowała w zakładzie FedEx w pobliżu San Antonio, podczas gdy w samym Austin znaleziono, również w placówce FedEx, znaleziono niewybuch.

W Stanach Zjednoczonych pojawiły się już porównania do Unabombera, Theodore'a Kaczynskiego, który między 1978 a 1995 rokiem wysyłał bomby w wykonanych przez siebie drewnianych pudełkach. W cišgu prawie 18 lat od jego bomb zginęły trzy osoby, a dwadzieœcia dziewięć zostało rannych.

Na podobieństwa do Unabombera zwraca uwagę m.in. Randall Rogan, profesor Uniwersytetu Wake Forest, ekspert FBI w sprawie Kaczynskiego. W rozmowie z Fox News stwierdził on, że z biegiem czasu osoba bšdŸ ludzie stojšcy za atakami w Austin będš szukać czegoœ więcej, niż "dreszczyk emocji". Rogan twierdzi, że sprawca będzie chciał uznania, co sprawi, że będzie chciał nawišzać kontakt z policjš bšdŸ wydać jakiœ komunikat (jak manifest "Unabombera"). Dodał, że złożonoœć czwartego z ataków wskazuje też, że mogła być to forma przygotowania "do czegoœ większego".

- To wzrost i ekspansja wyrafinowania i najprawdopodobniej próba czegoœ, co ma nastšpić w przyszłoœci - powiedział Rogan.

Theodore Kaczynski odsiaduje dożywotni wyrok w więzieniu ADX Florence w stanie Kolorado.