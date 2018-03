Boliwia: Zabójca polskiej wolontariuszki skazany

Romualdo Mamio Dos Santos, który w styczniu 2017 roku zabił Helenę Kmieć, polskš wolontariuszkę pracujšcš w ochronce dla dzieci, został skazany na 30 lat więzienia.

26-letnia Helena Kmieć zginęła podczas napadu na ochronę dla dzieci, która znajdowała się na przedmieœciach Cochabamby w Boliwii. Przyjechała na półroczny wolontariat.

W toku œledztwa ustalono, że mężczyŸni włamali się do ochronki, by ukraœć butle z gazem. Natknęli się na Helenę, która wstała, by napić się wody.

Jeden z napastników, Romualdo Mamio Dos Santos, zadał jej kilka ciosów nożem. Mimo natychmiastowej pomocy Kmieć zmarła.

Obydwaj mężczyŸni zostali zatrzymani dzięki zeznaniom œwiadków. Dos Santos przyznał się do zabójstwa.

Został skazany na 30 lat więzienia, bez możliwoœci skrócenia wyroku.