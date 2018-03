Turcja: Piosenkarka skazana za obrazę Erdogana. "Pasował mi do rytmu"

Znana turecka piosenkarka i aktorka Zuhal Olcay została skazana na 10 miesięcy więzienia za obrażenie prezydent kraju Recepa Tayyipa Erdogana w czasie występu w 2016 roku - informuje Reuters.

Olcay została skazana za to, ze zmieniła treœć jednej ze swoich piosenek umieszczajšc w niej wers "Recep Tayyip Erdogan, to jest pustka, to wszystko kłamstwa, kiedyœ życie się skończy, a ty powiesz 'miałem marzenie" - informuje Hurriyet Daily News.

Artystka przekonywała, że jest niewinna twierdzšc, że użyła nazwiska prezydenta Turcji ponieważ "dobrze wpasowywało się w rytm utworu". Zapewniła, że nie miała zamiaru obrazić tureckiej głowy państwa.

W 2010 roku Olcay została skazana na grzywnę w wysokoœci 10620 lir tureckich (ok. 2700 dolarów) za "obrażenie urzędnika państwowego" - przypomina Agencja Anatolia.

Za obrazę głowy państwa grozi w Turcji do czterech lat więzienia.

Prawnicy Erdogana skierowali do sšdów w cišgu ostatnich lat ponad 1800 spraw z paragrafu mówišcego o obrazie głowy państwa. W 2016 roku, po klęsce puczu wojskowego, który miał obalić prezydenta Turcji, Erdogan ogłosił amnestię dla wszystkich osób, które były oskarżone o uchybienie prezydentowi. Od tego czasu do sšdów wpłynęły jednak kolejne tego rodzaju sprawy.