Uderzenie w nielegalny hazard

Zorganizowany gang zarabiał na nielegalnych automatach do gier wstawiajšc je do lokali na terenie całego kraju. Proceder przerwali policjanci oraz służby skarbowe.

- Efektem operacji rozbijania zorganizowanej grupy przestępczej sš 22 zatrzymane osoby, zlikwidowane cztery lokale z nielegalnymi maszynami do gier o niskich wygranych, oraz przejęcie 31 tego rodzaju automatów - mówi „Rzeczpospolitej” Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka Centralnego Biura Œledczego Policji (CBŒP).

Poniżej dalsza częœć artykułu

Działania œledczych objęły trzy województwa - mazowieckie, œwiętokrzyskie, oraz lubelskie i były prowadzone od 20 do 22 marca. W operacji wzięło udział ponad 150 funkcjonariuszy warszawskiego zarzšdu CBŒP oraz Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego, wspieranych przez stołecznych policjantów z wydziału do walki z przestępczoœciš gospodarczš. Ponadto – policjanci z Siedlec i funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Hrebennem. Œledztwo jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.

Zgodnie prawem wszystkie automaty do gry – tzw. „jednoręcy bandyci” poza kasynami sš nielegalne (oprócz stawianych przez Totalizator Sportowy). Lekceważšc te wymogi, sprawcy umieszczali maszyny a lewo, w lokalach i klubach, traktujšc je jako żyłę złota.

- Z dotychczasowych ustaleń œledztwa wynika, że członkowie grupy organizowali i prowadzili gry na automatach na terenie niemal całego kraju, bez posiadania stosownych zezwoleń w lokalach, nie będšcych kasynami – mówi Iwona Jurkiewicz.

Nielegalne jaskinie hazardu z możliwoœciš gry na „jednorękich bandytach” gang prowadził w Warszawie oraz w Siedlcach. Cztery z nich w ramach obecnej operacji zlikwidowali œledczy. W wyniku przeszukań przejęli także maszyny do gier.

- W Prokuraturze Okręgowej w Siedlcach zatrzymani usłyszeli zarzuty uczestniczenia w zorganizowanej grupie przestępczej, nielegalnego organizowania i prowadzenia gier na automatach, a także prania pieniędzy – wskazuje Iwona Jurkiewicz.

Dwie osoby zostały tymczasowo aresztowane, pozostali majš m.in. dozory policyjne, zakazy opuszczania kraju oraz kontaktowania się z innymi podejrzanymi.

Okazało się, że wœród zatrzymanych był 32-latek poszukiwany listem gończym, który ma do odbycia wyrok w innej sprawie.

Na poczet przyszłych kar œledczy zabezpieczyli luksusowe samochody, zegarki i pienišdze.

- Warto pamiętać, że za nielegalnš działalnoœć zwišzanš z grami na automatach grożš wysokie kary. Za urzšdzenie gier na automatach bez wymaganej koncesji kara wynosi 100 tys. zł od każdego automatu – podkreœla Anna Szczepańska, rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Obecna akcja to już kolejne uderzenie warszawskiego Centralnego Biura Œledczego Policji i Krajowej Administracji Skarbowej w nielegalny hazard. Dotychczas w postępowaniu zarzutami objęto 45 osób, a także zabezpieczono łšcznie ponad 350 automatów.

Œledczy zapowiadajš, że to nie koniec sprawy – czynnoœci wcišż trwajš.