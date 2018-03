Pseudokibice w gangu narkotykowym

Grupa przestępcza powišzana ze œrodowiskiem pseudokibiców przemyciła 15 ton marihuany i sprzedała 300 kilogramów amfetaminy - narkotyki warte miliony złotych. Gang rozbili policjanci.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Œledczego Policji oraz Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, przy wsparciu Europolu zlikwidowali gang zajmujšcy się produkcjš i przemytem narkotyków, a także ich dystrybucjš.

- Zostało zatrzymanych łšcznie 17 osób, które już zostały aresztowane. Większoœć jest powišzana ze œrodowiskiem pseudokibiców – mówi „Rzeczpospolitej” Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka CBŒP. I podkreœla: - Członkowie grupy tylko przez półtora roku mogli przemycić do Polski z krajów Europy Zachodniej ponad 15 ton marihuany, oraz wyprodukować i wprowadzić na rynek 300 kilogramów amfetaminy.

Œledztwo dotyczšce gangu narkotykowego prowadzš wspólnie policjanci z krakowskiego zarzšdu CBŒP, i funkcjonariusze Karpackiego Oddziału SG w Nowym Sšczu pod nadzorem Małopolskiego Wydziału do Spraw Przestępczoœci Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

Jak ustalili, grupa działała od 2015 roku. - Z Zachodu do Polski była przemycana marihuana, która następnie trafiała do odbiorców na terenie Małopolski oraz Œlšska – tłumaczy Iwona Jurkiewicz. Z kolei w kraju grupa produkowała narkotyki syntetyczne, które następnie były wywożone na zachód.

- Z zebranego materiału dowodowego wynika, że członkowie grupy mogli dokonać co najmniej 150 wewnštrzwspólnotowych transakcji narkotykowych, w wyniku których do Polski trafiło 15 ton marihuany – mówi rzeczniczka CBŒP.

Gang dodatkowo trudnił się produkcjš i dystrybucjš amfetaminy. Jak szacujš œledczy wprowadził na polski rynek ponad 300 kilogramów „białego proszku”.

Pierwsze uderzenie w grupę zostało przeprowadzone w lipcu 2017 roku – wtedy na goršcym uczynku wpadło trzech podejrzanych o przemyt œrodków odurzajšcych z Niemiec do Polski. Œledczy przechwycili także 123 kg marihuany, i inne narkotyki, warte ponad 3,5 mln zł.

Kolejnym krokiem w rozpracowywaniu grupy była obecna operacja. Funkcjonariusze jednoczeœnie weszli do siedmiu miejsc na terenie Krakowa, i pobliskich miejscowoœci. Podczas przeszukań zaleŸli i zajęli maczety, komputery, laptopy, a także telefony komórkowe i różnego rodzaju dokumenty. Kolejnym 14 osobom zamieszanym w narkotykowš działalnoœć przedstawiono zarzuty.

- Dotyczš one kierowania oraz udziału w dwóch zorganizowanych grupach przestępczych, przemytu 15 ton marihuany i wyprodukowania nie mniej niż 300 kilogramów amfetaminy. Ponadto - udziału w obrocie tymi œrodkami odurzajšcymi – mówi Iwona Jurkiewicz.

Zatrzymani trafili do aresztu, trzy kolejne osoby sš poszukiwane listami gończymi.

Czarnorynkowa wartoœć przemyconej do Polski gigantycznej iloœci marihuany szacowana jest na 250 mln zł (to cena sprzedaży hurtowej), lub 440 mln zł (w sprzedaży detalicznej). Natomiast czarnorynkowa wartoœć wyprodukowanej i wprowadzonej do obrotu amfetaminy ocenia się n 3 mln zł w „hurcie” (lub trzykrotnie więcej w sprzedaży detalicznej).

Łšcznie w sprawie zatrzymano dotychczas 17 osób i przejęto 200 kg marihuany. Na poczet przyszłych kar œledczy zajęli członkom szajki mienie i pienišdze o łšcznej wartoœci przekraczajšcej milion złotych.

To nie koniec, bo policjanci, pogranicznicy i prokuratorzy nadal ustalajš okolicznoœci działania gangu.