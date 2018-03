Francja: Przeżyła Holokaust, zginęła z rąk antysemity

Zabójstwo ocalonej z Holokaustu 85-letniej Żydówki, francuskie władze nazywajš „przestępstwem nienawiœci”.

85-letnia Mireille Knoll została zamordowana w swoim paryskim mieszkaniu. Służby ratunkowe odpowiedziały na wezwanie do pożaru w 11. dzielnicy stolicy Francji. Na ciele znalezionej w spalonym mieszkaniu kobiety znaleziono 11 ran kutych. „Sprawa poruszyła œrodowiska żydowskie" - podajš francuskie media.

Knoll została okradziona, a zabójca podpalił jej mieszkanie. Jak informuje nytimes.com, sšsiedzi wezwali straż pożarnš, gdy wyczuli dym. Odkryto wówczas ciało kobiety.

Mireille w lipcu 1942 roku była "ocalałš z obławy Vel d'Hiv, największego masowego aresztowania francuskich Żydów podczas II wojny œwiatowej. Nazwa wydarzenia pochodzi od krytego toru kolarskiego, tzw. Vélodrome d’Hiver. Proniemiecki rzšd Vichy przy pomocy ok. 9 tys. policjantów zatrzymał wówczas ponad 13 tys. Żydów.

Gdy prokuratura stwierdziła, że była to zbrodnia z antysemickich motywów, na ten temat wypowiedzieli się przedstawiciele francuskich władz oraz organizacji żydowskich.

Wnuczka Mireille Knoll napisała na Facebooku, że wyjechała 20 lat temu do Izraela, wiedzšc, że ani ona, ani naród żydowski, nie majš we Francji przyszłoœci. "Kto jednak mógł przypuszczać, że pozostawiam swych bliskich tam, gdzie terroryzm i okrucieństwo doprowadzš do tragedii" - napisała.

Sprawę skomentował między innymi szef Rady Przedstawicieli Francuskich Instytucji Żydowskich Francis Kalifat. - To sprawia, że czuje się coœ absolutnie strasznego. Uciekła przed antysemityzmem nazistów, ale ostatecznie jej przeznaczenie poszło za niš, gdyż została zabita z powodu antysemityzmu - powiedział.

Minister spraw wewnętrznych Gérard Collomb komentujšc sprawę nazwał jš „barbarzyńskim czynem” i powiedział, że „atak na Żydów to atak na Francję i wartoœci, które sš podstawš narodu”.

Zabójstwo potępił również prezydent Francji Emmanuel Macron, nazywajšc je "przerażajšcš zbrodniš”.

Laurent Wauquiez, przewodniczšcy prawicowej partii Republikanie mówił o "niegodziwym morderstwie”. Wezwał również "do otwarcia oczu na nowy antysemityzm, który rozwija się" we Francji. Z kolei deputowany centroprawicowego Zwišzku Demokratów i Niezależnych Meyer Habib stwierdził, że Knoll padła ofiarš islamisty. - Zabiło jš to samo barbarzyństwo, które morduje żydowskie dzieci w Tuluzie, morduje księdza w jego koœciele Saint-Etienne-de-Rouvray czy też oficera żandarmerii w Trebes – powiedział.

Œmierć 85-latki porównywana jest do morderstwa Sary Halimi, ortodoksyjnej Żydówki, zamordowanej również we własnym domu i również w 11. dzielnicy w kwietniu 2017 roku. Napastnik z okrzykiem "Allah Akbar" i przekleństwami na ustach najpierw pobił kobietę, a póŸniej wyrzucił jš przez okno. W lutym francuski sędzia orzekł, że brutalne morderstwo było aktem antysemickim.