Wielka Brytania: Ślady związku V w pubie i restauracji

W pubie Mill i restauracji Zizzi, które Siergiej Skripal i jego córka Julia odwiedzili na krótko przed tym, jak znaleziono ich nieprzytomnych na ławce przed centrum handlowym w Salisbury, znaleziono œlady tzw. zwišzków V - czyli podgrupy paralityczno-drgawkowych bojowych œrodków trujšcych, których użyto do otrucia byłego rosyjskiego szpiega.

Władze zaapelowały do ok. 500 osób, które przebywały w tych lokalach w czasie, gdy był w nich Skripal i jego córka, aby dokładnie wyczyœciły swoje ubrania i inne należšce do nich przedmioty. Œrodek, którym otruto Skripala jest silnie toksyczny - w szpitalu w stanie ciężkim znajduje się m.in. policjant, który jako pierwszy pojawił się przy ławce, na której znaleziono Rosjan.

Skripal w 2006 roku został skazany w Rosji na 13 lat więzienia za działalnoœć wywiadowczš dla Wielkiej Brytanii. W 2010 roku wraz z rodzinš trafił na Wyspy, w ramach wymiany szpiegów. Londyn podejrzewa, że za otruciem jego i jego córki stojš rosyjskie służby - choć Moskwa zdecydowanie zaprzecza tym oskarżeniom.

Dame Sally Davies, naczelna konsultant medyczna kraju (Chief Medical Officer) ocenia, że ryzyko dla zdrowia Brytyjczyków, zwišzane z wykryciem œladów trujšcej substancji w lokalach jest "niskie".

Œrodki ostrożnoœci majš jednak podjšć wszyscy, którzy odwiedzili wskazany pub i restauracje po 13:30 w ubiegła niedzielę.

Władze polecajš, by osoby, które były w tych lokalach natychmiast wyprały ubrania, które miały wówczas na sobie, przetarły telefony komórkowe, torebki i wszelkie urzšdzenia elektroniczne, które miały przy sobie chusteczkami używanymi do pielęgnacji skóry dzieci - chusteczki należy następnie umieœcić w plastikowej torbie, zawišzać jš i wyrzucić do œmieci. Okulary lub biżuterię należy umyć goršcš wodš i detergentem.

Pub Mill i restauracja Zizzi to jedno z pięciu miejsc, na których skupiajš się œledczy prowadzšcy dochodzenie ws. otrucia Skripala i jego córki.