Brytyjski minister spraw zagranicznych Boris Johnson zasugerował, że Rosjanie, którzy zawdzięczajš swój majštek zwišzkom z prezydentem Władimirem Putinem, mogš znaleŸć się na celowniku brytyjskiej policji w odwecie za próbę otrucia byłego rosyjskiego podwójnego szpiega, Siergieja Skripala i jego córki Julii, w brytyjskim Salisbury.

W œrodę premier Theresa May oœwiadczyła, że w zwišzku z atakiem na Skripala w Salisbury z użyciem rosyjskiego œrodka bojowego "Nowiczok" (rodzaj zakazanej broni chemicznej), z Wielkiej Brytanii zostanie wydalonych 23 dyplomatów, a Londyn zawiesi kontakty na wysokim szczeblu z Moskwš. Wczeœniej Rosja nie odpowiedziała na brytyjskie ultimatum - Londyn domagał się wyjaœnień w jaki sposób "Nowiczok" znalazł się na terytorium Wielkiej Brytanii.

- To co chcš zobaczyć ludzie to aby bogaci Rosjanie, którzy sš bezpoœrednio zwišzani z Władimirem Putinem, którzy zawdzięczajš swój majštek zwišzkom z Putinem, zostali pocišgnięci do odpowiedzialnoœci za akty korupcji, jakiej się dopuœcili - powiedział Johnson w rozmowie z BBC.

Skripal i jego córka Julia, zostali otruci przed dwoma tygodniami w Salisbury, w Wielkiej Brytanii. Œledztwo wykazało, że do otrucia byłego szpiega wykorzystano zwišzek z grupy tzw. zwišzków V, œrodków bojowych paralityczno-drgawkowych.



Skripal w 2006 roku został skazany na 13 lat więzienia za szpiegowanie na rzecz Wielkiej Brytanii. Na Wyspy trafił w ramach wymiany szpiegów w 2010 roku.



Wielka Brytania od poczštku oskarżała Rosję o zwišzki z próbš otrucia Skripala. Moskwa odrzuca te oskarżenia zapewniajšc, że nie miała żadnego motywu, by czyhać na życie byłego szpiega i jego córki.