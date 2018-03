Starcia z policją w Madrycie po śmierci migranta

Niezadowoleni demonstranci m.in. podpalali kosze na œmieci i co najmniej jeden lokal usługowy, rzucali też kamieniami w funkcjonariuszy. Do dzielnicy, która wyróżnia się w stolicy Hiszpanii dużym procentem migrantów, zostały skierowane znaczne siły policji.

Demonstranci powiedzieli reporterowi AFP, że protestowali w ramach wsparcia dla Mmame'a Mbage'a, ok. 30-letniego Senegalczyka, ulicznego sprzedawcy, który przybył łodziš do Hiszpanii 12 lat temu.

During previous charges, police beat a man who had crumbled. #Lavapiés #Madrid pic.twitter.com/tug2g9ksOg