Gwiazda indyjskiej muzyki pop, Daler Mehndi, został skazany na dwa lata więzienia za udział w zorganizowanym procederze przerzucania imigrantów na Zachód - informuje BBC.

Mehndi i szeœć innych osób miał w 2003 roku oszukać wiele osób na duże sumy pieniędzy obiecujšc im pomoc w wyjechaniu do zachodnich krajów. Wczeœniej - w latach 1998-1999 Mehndi miał zabrać ze sobš do USA co najmniej 10 osób, którzy rzekomo mieli być tancerzami należšcymi do jego ekipy. Wszystkie te osoby nie wróciły z USA do Indii.

Mehndiego o oszustwo oskarżyło 35 osób - wszystkim im mężczyzna miał obiecać pomóc w wyjeŸdzie na zachód w zamian za pienišdze. Piosenkarz pienišdze wzišł, ale w wyjeŸdzie im nie pomógł.

Piosenkarz nie trafił jeszcze do więzienia - opuœcił areszt za kaucjš i zapowiedział odwołanie się od wyroku do sšdu wyższej instancji.

Mężczyzna był jednym z najpopularniejszych piosenkarzy w Pundżabie w latach 90-tych, a także na poczštku XXI wieku.

Debiutancki album Mehndiego sprzedał się w ponad 20 milionach kopii. Piosenkarz koncertował w 18 krajach œwiata - w tym w USA, Wielkiej Brytanii i Singapurze.