Współtwórca środka Nowiczok: To musiała być Rosja

Wil Mirzajanow, rosyjski chemik, który ujawnił istnienie œrodka bojowego Nowiczok, za pomocš którego - jak podaje Londyn - dokonano w Salisbury zamachu na życie byłego szpiega Siergieja Skripala i jego córki Julii - uważa, że tylko państwo mogło stać za użyciem tego œrodka w praktyce.

83-latek podkreœla, ze nawet on - po 30 latach pracy w tajnej bazie wojskowej, gdzie stworzono œrodek Nowiczok, nie wiedziałby w jaki sposób w praktyce użyć go jako broni.

Zdaniem Mirzajanow, z którym rozmawiał "The Guardian", nie wydaje się, aby jakakolwiek organizacja przestępcza albo inny niepaństwowy podmiot, mógł użyć takiego œrodka do ataku.

- To bardzo, bardzo niebezpieczny materiał - powiedział Mirzajanow, który na co dzień mieszka w New Jersey, gdzie osiadł po ucieczce z Rosji w 1996 roku. - To bardzo groŸny œrodek. Ekstremalnie groŸny. Używajšc go można zginšć. Po pierwsze trzeba specjalnego pojemnika. A potem trzeba znaleŸć sposób na zastosowanie tego œrodka - co jest niemożliwe bez bardzo specjalistycznego sprzętu - mówił 83-letni Rosjanin.

Wielka Brytania oskarża Rosję o udział w zamachu na Skripala. W ramach sankcji po otruciu skazanego w Rosji w 2006 roku na 13 lat więzienia za szpiegowanie na rzecz Wielkiej Brytanii mężczyzny, Londyn wydali 23 dyplomatów rosyjskich i zawiesi kontakty na wysokim szczeblu z Rosjš. Szef MSZ Wielkiej Brytanii Boris Johnson oskarżył prezydenta Rosji Władimira Putina o to, że ten osobiœcie wydał rozkaz użycia broni chemicznej przeciwko Skripalowi.

Zdaniem Mirzajanowa sprawcš ataku na Skripala musiała być Rosja. Tylko Rosja bowiem - jego zdaniem - byłaby w stanie użyć w praktyce œrodka Nowiczok, ponieważ sama go stworzyła, testowała i opracowała sposób praktycznego wykorzystania go.

Mirzajanow podkreœla, że nawet gdyby jakaœ trzecia strona weszła w posiadanie Nowiczoka, nie wiedziałaby jak go użyć.