Wielka Brytania: Kolejna zemsta rosyjskich służb

Były agent rosyjskiego wywiadu wojskowego został otruty „nieznanš substancjš” w Wielkiej Brytanii. Sytuacja przypomina zabójstwo Litwinienki sprzed 12 lat.

W poniedziałek wieczorem brytyjska policja w krótkim komunikacie poinformowała, że do szpitala w Salisbury w stanie krytycznym trafiły dwie osoby: 66-letni mężczyzna i 33-letnia kobieta, którzy zostali otruci „nieznanš substancjš”. Nie przycišgnęłoby to uwagi mediów, gdyby nie fakt, że brytyjskie służby otoczyły teren, ewakuowały ludzi z centrum handlowego i pobliskiej restauracji. Funkcjonariusze w specjalnych skafandrach odkażali przebiegajšce koło parku ulice. Co więcej, lokalne media podawały, że w szpitalu, do którego trafiły osoby z parku, doszło do „poważnego incydentu” i tego powodu ewakuowano pacjentów.

Anglia wycofa się z mundialu?

Jak się okazało, znalezieni przez przechodniów mężczyzna i kobieta nie sš zwykłymi mieszkańcami niewielkiej brytyjskiej miejscowoœci. Szef brytyjskiego MSZ Boris Johnson potwierdził w poniedziałek doniesienia medialne, że chodzi o byłego pułkownika GRU (rosyjskiego wywiadu wojskowego) Siergieja Skripala oraz jego córkę.

Johnson zapowiedział, że Londyn odpowie „zdecydowanie”, jeżeli się potwierdzi, że za otruciem stojš Rosjanie.

Sugerował nowe sankcje. Niektóre media brytyjskie interpretowały słowa Johnsona jako groŸbę wycofania reprezentacji Anglii z piłkarskich mistrzostw œwiata, które w czerwcu zaczynajš się w Rosji. Anglicy sš w grupie G z Belgami, Panamczykami i Tunezyjczykami, majš rozegrać mecze w Kaliningradzie, Niżnym Nowogrodzie i Wołgogradzie.

PóŸniej doradca szefa MSZ tłumaczył, że nie chodzi o wycofanie reprezentacji, tylko o to, że Johnson nie wyobraża sobie, by jakiœ polityk brytyjski pojechał w czasie mundialu do Rosji.

Skazany za zdradę

Dla GRU Skripal pracował do 1999 roku, gdy przeszedł do resortu spraw zagranicznych i zaczšł wykładać w akademii wojskowej. Pięć lat póŸniej został aresztowany przez Federalnš Służbę Bezpieczeństwa Rosji, która oskarżyła go o zdradę państwa. Jak się okazało, od 1995 roku był podwójnym agentem i jednoczeœnie pracował dla brytyjskiego wywiadu MI6. Miał przekazywać informacje m.in. o rosyjskiej agenturze za granicš. W trakcie trwajšcego dwa lata procesu sšdowego œledczy w Moskwie stwierdziły, że za swojš pracę pułkownik GRU miał dostać od Londynu wynagrodzenie w wysokoœci 100 tys. dolarów. W konsekwencji został zdegradowany i skazany na 13 lat więzienia.

W 2010 roku znalazł się wœród pięciu osób (również oskarżonych o szpiegostwo), ułaskawionych przez prezydenta Miedwiediewa. W zamian USA uwolniły dziesięciu rosyjskich szpiegów. Wœród nich znalazła się słynna Anna Chapman, która w Waszyngtonie zbierała informacje o kongresmenach oraz kierownictwie CIA. W Moskwie Putin przywitał jš jak bohatera. Obecnie jest celebrytkš i prowadzi program „Tajemnice Chapman” w rosyjskiej stacji NTW.

Po uwolnieniu Skripal wyjechał do Wielkiej Brytanii i zniknšł z pola widzenia mediów na prawie osiem lat.

– W swojej historii rosyjskie służby wykonywały wyroki, wykonywały karę na zdrajcach. Z punktu widzenia tamtejszych służb, a szczególnie GRU, które ma swoiœcie rozumiany etos wojskowy, trochę inny niż wywiad cywilny, zdrajca jest zdrajcš i musi być ukarany. To też element dyscypliny – mówi „Rzeczpospolitej” Vincent V. Severski (pseudonim literacki pułkownika Włodzimierza Sokołowskiego), były funkcjonariusz wywiadu i pisarz. – Ta sprawa wydaje mi się jednak bardzo dziwaczna. Ciężko mi uwierzyć, że w tym przypadku po tylu latach doszło do egzekucji. Człowiek ten odsiedział swoje, a wyrok, który usłyszał, nie był aż tak straszny jak na rosyjskie warunki. Poza tym został wymieniony na rosyjskich szpiegów. Z tego co wiem, nie był objęty ochronš MI5 i mieszkał sobie swobodnie. Zastanawiam się, co Rosjanie mieliby na tym zyskać. W wywiadzie wyraŸnie się kalkuluje, czy coœ się opłaca czy nie. Tam nie ma emocji – dodaje.

Pokazowe zabójstwo

Rosyjskie władze twierdzš, że z otruciem Skripala nie majš nic wspólnego i zapewniajš, że sš otwarte na współpracę z Wielkš Brytaniš w sprawie dochodzenia. W Moskwie sugerujš, że wszystko, co miał do powiedzenia były pułkownik GRU, powiedział, będšc w rosyjskim więzieniu.

– Jest zdrajcš i odsiedział swoje w rosyjskim więzieniu. Współpracował ze œledczymi i dlatego usłyszał niski wyrok. Uwolniono go i wymieniono. Po co rosyjskie służby miałyby go truć? Jest zużytym materiałem. Nawet gdyby posiadał jeszcze jakieœ informacje, to po tylu latach nie majš one wartoœci. Nie mógł pracować dla brytyjskich służb, gdyż byłych agentów obcych służb nie zatrudniajš. Jest taka zasada – mówi „Rzeczpospolitej” płk Igor Korotczenko, redaktor naczelny czasopisma „Nacionalna Oborona”, blisko zwišzanego z resortem obrony Rosji. – W Wielkiej Brytanii jest wielu rosyjskich zdrajców i nikt ich nie rusza. Gdyby to Gordijewski (pułkownik KGB, który stał na czele sowieckiej rezydentury w Londynie i współpracował z wywiadem brytyjskim. W ZSRR został zaocznie skazany na karę œmierci) wypił herbatę z polonem, można byłoby się zastanawiać – dodaje.

Herbatę z polonem w 2006 roku w Londynie wypił podpułkownik FSB Aleksandr Litwinienko, który w 2000 roku uciekł do Wielkiej Brytanii. Twierdził m.in., że to rosyjskie służby stojš za zamachami na budynki mieszkalne w Rosji, w wyniku których we wrzeœniu 1999 roku zginęło 307 osób. Według Litwinienki miało to ułatwić Władimirowi Putinowi dojœcie do władzy w Rosji.

Umierajšcego w jednym z londyńskich szpitali Litwinienkę pokazywały media na całym œwiecie. Po latach œledztwa brytyjska prokuratura doszła do wniosku, że został otruty przez rosyjskie służby, a bezpoœrednim wykonawcš zabójstwa był Andriej Ługowoj, były funkcjonariusz rosyjskiej państwowej służby ochrony. Od siedmiu lat jest deputowanym Dumy.

– Zabójstwo Litwinienki było publicznš egzekucjš. Specjalnie otruto go polonem, by umierał na oczach œwiata. Zabójcy zostali nagrodzeni państwowymi stanowiskami. Było to ostrzeżenie dla wszystkich funkcjonariuszy rosyjskich służb. Ale nie tylko. Rosyjskie służby pokazały brytyjskim, że się ich nie bojš. W ten sposób utarli nosa Brytyjczykom. Rosjanie bezczelnie pokazali, że mogš działać na ich terenie – twierdzi Severski.

Cytowana przez brytyjskie media żona Litwinienki Marina powiedziała, że otrucie Skripala przypomina to, co się stało z jej mężem 12 lat temu.