Wielka Brytania: Rosyjski szpieg zaatakowany związkiem V

Były rosyjski szpieg Siergiej Skripal został prawdopodobnie otruty tzw. zwišzkiem V (nerve agent) - poinformowała londyńska policja.

Skripal, skazany w Rosji w 2006 roku na 13 lat więzienia za szpiegowanie dla Wielkiej Brytanii na Wyspy trafił w 2010 roku w ramach wymiany szpiegów.

Kilka dni temu Skripal i jego córka Julia zostali znalezieni nieprzytomni na ławce w centrum handlowym w Salisbury. W stanie krytycznym trafili do szpitala. Policjant, który pierwszy dotarł do Skripala i jego córki również trafił do szpitala. Jego stan jest ciężki.

Zastępca komisarza londyńskiej policji Mark Rowley poinformował, że obecnie policja uważa, że doszło do próby zamordowania Skripala i jego córki zwišzkiem V. To właœnie para Rosjan miała być bezpoœrednim celem ataku gazem należšcym do bojowych œrodków trujšcych.

Zwišzki V sš szybko działajšcymi bojowymi œrodkami trujšcymi. Zatrucie następuje poprzez drogi oddechowe i skórę. Szczególnie łatwo wnikajš przez błony œluzowe.

Szef MSZ Wielkiej Brytanii zapowiedział, że jeœli pojawiš się dowody, iż za zamachem na Skripala stoi Rosja, Londyn odpowie w sposób "właœciwy i zdecydowany". Moskwa jednak kategorycznie zaprzecza jakoby miała coœ wspólnego z tš sprawš.