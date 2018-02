Strzelanina w szkole w USA. 17 ofiar śmiertelnych

Siedemnaœcie osób zginęło w wyniku strzelaniny, do jakiej doszło na terenie Marjory Stoneman Douglas High School w Parkland na Florydzie. Sprawca, były uczeń tej szkoły, został zatrzymany. To najbardziej tragiczna strzelanina w szkole od masakry w szkole podstawowej w Newtown w 2012 roku.

Do zdarzenia doszło ok. godz. 14.30 miejscowego czasu. Funkcjonariusze zostali wezwani po doniesieniach o strzałach w liceum znajdujšcym się w pobliżu Pompano Beach, 55 kilometrów od Miami.

Teren szkoły został otoczony przez duże siły policyjne, w tym jednostkę SWAT. Na zdjęciach prezentowanych przez amerykańskie media można zobaczyć co najmniej osiem osób, którym udzielana jest pomoc przez ratowników medycznych. Jednak oficerowie straży pożarnej powiedzieli lokalnej telewizji WSVN-TV, że liczba ofiar wynosi 20.

- Ze smutkiem muszę powiedzieć, że w ataku życie straciło siedemnaœcie osób - powiedział szeryf Scott Israel z hrabstwa Broward na konferencji prasowej, ok. dwie godziny po zatrzymaniu napastnika. - To niewiarygodnie katastrofalny dzień w historii hrabstwa. To druzgocšce, robi mi się od tego niedobrze - powiedział podczas briefingu prasowego szeryf Scott Israel. Większoœć ciał została odnaleziona w szkolnym budynku, chociaż niektóre z ofiar zastrzelono na zewnštrz.

Sprawca strzelaniny, zidentyfikowany jako Nicolas Cruz (w innych wersjach Nikolaus lub Nikolas), został zatrzymany ponad 2 kilometry od szkoły. Lokalne media informowały, że mężczyzna jest wydalonym z powodów dyscyplinarnych byłym uczniem szkoły, którš zaatakował. Wiadomoœć tę potwierdził szeryf Israel. Dodał, że mężczyzna miał przy sobie wiele magazynków, a strzelał z karabinu AR-15. To cywilna wersja wojskowego karabinu M16, najpopularniejsza broń tego typu w USA. W 2012 roku takiej samej broni użyli sprawcy masakr w kinie w Aurorze (12 zabitych, 58 rannych) i w szkole podstawowej w Newtown (28 zabitych, 2 osoby ranne).

Senator Bill Nelson powiedział w telewizji MSNBC, że Cruz miał przy sobie także granaty dymne. Według CBS Miami 19-letni napastnik uruchomił alarm pożarowy, po czym zaczšł strzelać, gdy uczniowie wychodzili z klas na korytarz. Po zatrzymaniu również został przetransportowany do szpitala - policja nie podała, z jakiego powodu.

Photo: Suspect in Florida high school being taken into custody about 1.5 mile from the school https://t.co/DHgpCJ6yTF pic.twitter.com/UteeSsYeT8 — BNO News (@BNONews) February 14, 2018

Rzeczniczka Białego Domu Lindsay Walters powiedziała, że prezydent Donald Trump został poinformowany o strzelaninie. - Obserwujemy sytuację, nasze myœli i modlitwy sš z tymi, których to dotyczy - powiedziała w oœwiadczeniu.

Just spoke to Governor Rick Scott. We are working closely with law enforcement on the terrible Florida school shooting. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 14, 2018

Według organizacji "Everytown for Gun Safety" jest to już 18. strzelanina w amerykańskiej szkole w 2018 roku, z czego w oœmiu mimo otwarcia ognia nikt nie został ranny. Do najtragiczniejszej w historii masakry doszło 16 kwietnia 2007 roku na Politechnice i Uniwersytecie Stanowym Wirginii w mieœcie Blacksburg. W dwóch strzelaninach (w bursie i budynku politechniki) zginęły łšcznie 33 osoby (w tym sprawca, student Cho Seung-hui, który popełnił samobójstwo), a 25 zostało rannych.