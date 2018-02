Floryda: Po tragicznej strzelaninie - targi broni

Kilka dni po tragicznej strzelaninie, podczas której nastolatek zabił 17 osób, na Florydzie odbyły się targi broni. To największa tego typu impreza w tym stanie.

Organizator zachwala targi jako największe na Florydzie - zarówno pod względem wielkoœci wynajętej hali, oferowanej broni i instruktorów, którzy szkolš klientów.

- To nasza amerykańska kultura - podbój Dzikiego Zachodu, to, co pokazujš westerny - mówi jeden z uczestników targów. - Amerykanie i broń to jedno.

- Ten chłopak w Parkland kupił broń legalnie. Miał do tego prawo - mówi inny. - Co z niš zrobił, to kwestia tego, jakim jesteœ człowiekiem.

Inni klienci targów twierdzš, że dostęp do broni i możliwoœć legalnego jej zakupu gwarantuje im bezpieczeństwo. - Jestem ojcem trojga dzieci - mówi jeden z nich. - Chcę, żeby były ze mnš bezpieczne.

Do tragedii w szkole w Parkland doszło 14 lutego. 19-letni Nicolas Cruz zabił 17 osób. Usłyszał 17 zarzutów morderstw z premedytacjš.

Jak wynika z informacji CNN, broń, przy pomocy której nastolatek dokonał tej masakry, służy przede wszystkim amerykańskiej armii, ale jest też najpopularniejsza wœród uzbrojonych cywilów.

Po masakrze na Florydzie po raz kolejny wzmogła się w USA debata dotyczšca prawa do posiadania broni. Ale milczenie Kongresu i naciski lobby producentów broni nie dajš nadziei na ograniczenia w tej kwestii.

Żšdania ograniczenia prawa do posiadania broni przedstawiš uczniowie ze szkoły na Florydzie, gdzie miała miejsce strzelanina, którzy szykujš marsz na Waszyngton.