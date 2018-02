Zorganizował zamach w Sztokholmie. Miał polską wizę

Dziennik "Svenska Dagbladet" informuje, że organizator ubiegłorocznego zamachu w Sztokholmie dostał się do Szwecji przez Polskę. W zamachu zginęło 5 osób.

Rachmat Akiłow otrzymał wizę w maju 2014 roku w ambasadzie Polski w Taszkencie. 39-latek dostał pracę w Warszawie, ale z powodu niskiej pensji przeniósł się do Gdańska.

Stamtšd promem dostał się do Szwecji. Na miejscu poprosił o azyl.

Zamachowiec przyznał w czasie œledztwa, że Uzbecy często wybierajš podobnš trasę, by dostać się do Szwecji. Służby przesłuchały również kilku innych obywateli Uzbekistanu, którzy na miejscu kontaktowali się z zamachowcem. Trzech z nich przedostało się do kraju z Polski.

Proces Rachmata Akiłowa rozpocznie się we wtorek. Uzbek oskarżony jest o wjechanie ukradzionš ciężarówkš w tłum ludzi. W zamachu zginęło 5 osób.