Wielka Brytania: Prokuratura sprawdzi wszystkie sprawy o gwałt

Wszystkie prowadzone obecnie przez brytyjskš prokuraturę sprawy o gwałt lub poważnš napaœć seksualnš zostanš zbadane przez prokuratorów wyższego szczebla, którzy majš upewnić się, że obrońcom oskarżonych umożliwiono dostęp do zebranych dowodów.

Taka kontrola to efekt tego, że w ostatnim czasie wiele spraw o gwałt upadło, ponieważ obrona nie miała dostępu do zebranych dowodów, do czego miała prawo.

Alison Saudners z brytyjskiej prokuratury podkreœliła, że w pierwszej kolejnoœci zbadane majš zostać te sprawy, które wkrótce stanš na sšdowej wokandzie.

W toku postępowania policja i prokuratura ma obowišzek przedstawiać zebrane dowody, które mogš pomóc adwokatowi budujšcemu linię obrony klienta - podkreœla BBC. Jak się jednak okazuje obrona nie zawsze ma dostęp do takich dowodów.

W ubiegłym tygodniu upadł akt oskarżenia przeciwko studentowi Oxfordu, Oliverowi Mearsowi, po tym jak wyszło na jaw, że istnieje dowód potwierdzajšcy jego wersję zdarzeń (BBC pisze o pamiętniku). W grudniu umorzono sprawę Liama Allana, oskarżonego o 12 gwałtów i napaœci seksualnych po tym jak wyszło na jaw, że na dysku komputerowym, który zabezpieczyła policja znajdujš się przesyłane oskarżonemu przez rzekomš ofiarę informacje, w których ponagla go, by spotkali się na seks.

Z danych BBC wynika, że liczba spraw umorzonych w zwišzku z tym, że prokuratura nie przekazała obronie wszystkich dowodów w cišgu dwóch lat zwiększyła się o 70 proc.