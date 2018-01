"Macie krew na rękach" na biurze polityków PiS

Wejście do biura europarlamentarzysty Kosmy Złotowskiego i posła Łukasza Schreibera w Nakle nad Notecią zostało w nocy zdewastowane - poinformował ten drugi. Dzień wcześniej o ataku na swoje biuro w Warszawie poinformowali dwaj inni politycy PiS - Paweł Lisiecki i Zdzisław Krasnodębski.

Poseł Łukasz Schrebier na Twitterze zamieścił zdjęcie zdewastowanego wejścia. Drzwi zostały zamazane niebieskim sprayem, dodatkowo umieszczony został napis "Macie krew na rękach PiS. Piotr Szczęsny zginął przez was".

19 października przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie samopodpalenia dokonał Piotr Szczęsny. Zmarł 10 dni później w jednym z warszawskich szpitali. W ulotkach, które rozrzucił, w 15 punktach wymienił działania obecnych władz, przeciwko którym protestuje. Przed Pałacem wmurowano płytę upamiętniającą "Zwykłego szarego człowieka". Eksperci m.in. z Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego zwracali uwagę, że "tragiczne próby pozbawienia się życia i samobójstwa nie powinny być wykorzystywane jako argument w żadnej dyspucie politycznej".

W październiku nieznani sprawcy zerwali i zniszczyli tabliczkę informacyjną na biurze Schreibera i Złotowskiego w Bydgoszczy.

Taki los spotkała tabliczka w naszym wspólnym z @KosmaZlotowski bydgoskim biurze poselskim @pisorgpl. Zerwana i zdeptana #językmiłości pic.twitter.com/E4IzEdgkYN — Łukasz Schreiber (@LukaszSchreiber) 23 października 2017

Dzień wcześniej o zaklejeniu drzwi do swojego biura poselskiego alarmowali politycy z Warszawy. Po ataku wandali, do wejścia do budynku potrzebne było przewiercenie zamków. "Wandalizm nie powinien mieć miejsca, zwłaszcza, że Biuro służy przede wszystkim lokalnej społeczności jako miejsce bezpłatnych porad prawnych" - skomentował poseł Paweł Lisiecki.