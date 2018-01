Zuchwała kradzież klejnotów z Pałacu Dożów w Wenecji

Nieznani sprawcy skradli z weneckiego Pałacu Dożów pochodzšce z Indii cenne klejnoty, należšce do rodziny królewskiej z Kataru.

Klejnoty, powstałe między XVI a XX wiekiem wystawiane były w Pałacu Dożów w ramach wystawy "Skarby Mogołów i Maharadżów".

Alarm podniesiono, gdy okazało się, że z jednej gablot zniknęły precjoza.

Na wystawie prezentowano około 270 sztuk biżuterii powstałej w cišgu 400 lat, która pozostaje własnoœciš rodziny królewskiej z Kataru. To klejnoty inspirowane sztukš Indii, złote i platynowe, z kamieniami szlachetnymi.

Z ustaleń policji i zeznań œwiadków wynika, że kradzieży dokonało dwóch sprawców. Wczeœniej udało im się wyłšczyć alarm, po dokonaniu kradzieży wtopili się w tłum i uciekli.

Jak powiedział główny komisarz weneckiej policji, Vito Gagliardi, kradzieży musiało dokonać dwóch wysoko wyspecjalizowanych złodziei, bo wszystkie sale wystawowe w pałacu Dożów sš wyposażone w nowoczesny system alarmowy.

Ochrona Pałacu dopiero kilka godzin póŸniej zorientowała się, że dokonano kradzieży.

Z wystawy skradziono broszkę i parę kolczyków. Media podajš bardzo sprzeczne informacje co do ich wartoœci - od kilkudziesięciu tysięcy do kilku milionów euro. Wartoœć precjozów obniża fakt, że nie miały one wartoœci zabytkowej, wyprodukowano je współczeœnie, ale i tak sš unikatowe, więc, jak twierdzš eksperci, będzie je bardzo trudno sprzedać.

Do kradzieży w Pałacu Dożów doszło w nocy z wtorku na œrodę - w ostatnim dniu trwajšcej cztery miesišce wystawy. Kolejne miejsca jej ekspozycji to Grand Palais w Paryżu, Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie, Metropolitan w Nowym Jorku i Muzeum Miho Japonii, w pobliżu Kyoto.