Handlarz narządów złapany po ośmiu latach

Moshe Harel, obywatel Izraela oskarżony o udział w handlu narzšdami w zwišzku z działalnoœciš sieci klinik Medicus w Kosowie, został aresztowany na Cyprze, po blisko 8 latach poszukiwań.

Władze Kosowa jeszcze nie złożyły wniosku o ekstradycję.

- Policja Kosowa ma potwierdzone informacje, że podejrzany Harel, który był poszukiwany od 2010 r., został aresztowany kilka dni temu na Cyprze - czytamy w komunikacie policji Kosowa.

W lipcu 2017 r. sšd w Prisztinie, w wyniku decyzji Sšdu Najwyższego, ponownie rozpoczšł się proces trzech mężczyzn, skazanych poprzednio za udział w nielegalnym procederze handlu narzšdami.

Unijna misja EULEX, która doœć mocno skrytykowała decyzję kosowskiego SN, współpracowała w tej sprawie z władzami mi.n. Kanady, Niemiec, Kazachstanu, Turcji, Rosji i USA. Wœród oskarżonych pojawił się także turecki chirurg Yusuf Ercin Sonmez. Przed sšdem w Prisztinie stanšł ponownie chirurg dr Lutfi Dervishi. Dervishi i Sonmez wykonywali operacje w prywatnych klinikach zarzšdzanych przez syna tego pierwszego, Arbana Dervishi, który również został oskarżony. Harel zajmował się tzw. rekrutacjš, identyfikacjš i transportem ofiar, a także księgowoœciš całego "interesu".

Biedni ludzie z Turcji, Rosji, Mołdawii i Kazachstanu przez lata trafiali do wspomnianej sieci klinik. Wczeœniej obiecywano im kwotę 15 tys. euro za nerkę. Natomiast odbiorcy, głównie z Izraela, płacili nawet 70 tys. euro.

W 2008 roku œledczy zamknęli wszystkie uwikłane w proceder prywatne kliniki, zatrzymujšc 9 lekarzy różnych narodowoœci. Policja zamykajšc jednš z placówek w listopadzie 2008 roku przechwyciła dokumentację medycznš dotyczšcš częœci nielegalnych przeszczepów, a obrazujšcš gigantycznš skale tego procederu. Międzynarodowe œledztwo wykazało, że Dervishi był zwišzany z kosowskim terrorystami i brał udział w porwaniach cywilów serbskich oraz zabijaniu ich dla organów.

SN w grudniu ubiegłego roku uchylił wyrok skazujšcy wobec wspomnianego właœciciela jednej z klinik, jego syna i szefa anestezjologów całej sieci, który również obecnie stanšł przed sšdem.

Problem handlu organami w Kosowie ma charakter międzynarodowy i wielowštkowy, sięga wielu lat wstecz. Na poczštku 2016 roku serbska prokuratura zwróciła się z proœbš do władz Nigerii o umożliwienie przesłuchania lekarza Philipa Njemanze.

Njemanze twierdzi bowiem, iż ówczesny wicepremier i szef kosowskiej dyplomacji Hashim Thaci oraz nigeryjski polityk Rochas Okorocha byli uwikłani w proceder handlu ludzkimi organami. "Obaj mieli uczestniczyć w handlu organami Serbów, którzy zaginęli w trakcie i po wojnie w Kosowie" - brzmiało oœwiadczenie biura serbskiej prokuratury ds. zbrodni wojennych.

W marcu 2014 roku premier Serbii Ivica Dacić poinformował, że dostał zapewnienie od unijnych prokuratorów, iż œledztwo ws. handlu organami zakończy się do końca roku. Łšcznie w badanie zbrodniczego procederu zaangażowanych zostało 17 państw. Międzynarodowe œledztwo wykazało udział członków Armii Wyzwolenia Kosowa (UCK) w porwaniach serbskich cywilów oraz zabijaniu ich dla organów. Po wojnie mówiono nawet, że kosowscy Albańczycy utworzyli w pobliżu granicy z Albaniš specjalne obozy, w których „hodowano" ludzi dla narzšdów.

Z kolei była prokurator ONZ, Carla del Ponte, twierdzi w swojej ksišżce, że aż 300 Serbów zostało zamordowanych dla ich narzšdów w miejscowoœci Burrel. Po ujawnieniu przez Unię Europejskš planów dotyczšcych powstania specjalnego sšdu dla Kosowa, który miałby się zajšć badaniem i osšdzeniem zbrodni opisanych przez Dicka Marty'ego, rzšd Kosowa zaproponował, by powierzyć to zadanie lokalnemu, a nie unijnemu sšdownictwu. Ostatecznie sšd powstał na terenie Holandii.

Reporterka œledcza Tobore Ovuorie, przeprowadziła w 2013 roku wielomiesięczne œledztwo dotyczšce handlu kobietami i organami w Nigerii. Raport z dziennikarskiego œledztwa trafił do kilku organizacji zajmujšcych się m.in prawami kobiet, a także został opublikowany w magazynie Zam. Co ciekawe, w raporcie znajdujš się również odniesienia do Kosowa i tamtejszej sieci handlarzy ludzkimi organami.