"Halo, policja? Uprzejmie donoszę, że jadę po pijaku"

W sylwestrowš noc mieszkaniec Florydy sam zadzwonił na policję meldujšc, że właœnie jedzie ciężarówkš tak pijany, że nie wie, gdzie jest.

Michael Lester zadzwonił w noc sylwestrowš pod numer 911 wyznajšc z rozbrajajšca szczeroœciš, że właœnie pod wpływem alkoholu kieruje ciężarówkš.

Policyjny dyspozytor, próbujšc ustalić jego miejsce pobytu usłyszał tylko, że kierowca jest zbyt pijany, by móc okreœlić, gdzie jest. Zdołał jedynie zauważyć, że jedzie pod pršd.

Dyspozytor przecišgał rozmowę, by umożliwić policjantom namierzenie kierowcy. Wielokrotnie namawiał rozmówcę, by zaparkował samochód w pierwszym możliwym miejscu i czekał, aż funkcjonariusze go znajdš.

Udało się to dopiero po dłuższej chwili, ale pijany kierowca wybrał nie najlepsze miejsce na postój - zaparkował swój samochód po prostu na œrodku drogi. Na szczęœcie po chwili znaleŸli go policjanci.

Kierowca przyznał się do wypicia kilku piw i zażycia metamfetaminy. Powiedział również, że przez ostatnie cztery dni spał zaledwie cztery godziny.

Lester został aresztowany i oskarżony o jazdę pod wpływem alkoholu i narkotyków, niewłaœciwš stronš drogi. Jego sytuację nieznacznie poprawia fakt, że udało mu się nikomu nie wyrzšdzić krzywdy.