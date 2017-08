Sztokholm: Nożownik zaatakował policjanta

Funkcjonariusz został zaatakowany przy Medborgarplatsen, jednym z największych placów w Sztokholmie, przy stacji metra. Na placu tym najczęściej odbywają się w stolicy Szwecji demonstracje.

Miejsce ataku zostało otoczone kordonem policji.

#BREAKING Police officer injured in knife attack on #Medborgarplatsen in Stockholm. Huge police operation underway. pic.twitter.com/O03ySzCmLf