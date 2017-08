Wielka Brytania: Zbieg wróci do więzienia po 22 latach

Michael John Ashworth został aresztowany we francuskim Coquelles, w niedzielę. Zbieg chciał dostać się do pociągu, który przez Eurotunel pod Kanałem La Manche miał go zawieźć do Wielkiej Brytanii.

Z więzienia Ashworth uciekł w 1995 roku. Odsiadywał wyrok pięciu lat pozbawienia wolności za przestępstwa narkotykowe. Po ucieczce mieszkał w Holandii.

Teraz jednak będzie musiał odsiedzieć resztę kary. Mężczyzna twierdzi, że sam chciał się oddać w ręce policji po powrocie na Wyspy.

Mężczyzna uciekł z więzienia po tym, jak dostał czasową przepustkę, z której już nie wrócił. Teraz odpowie więc dodatkowo za bezprawne przedłużenie przepustki.