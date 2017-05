Do tragedii doszło we wtorek ok. godz. 22.00. Jak informuje gazeta Wrocławska, Ryszard P. wrocławski fotoreporter, o tej godzinie poszedł zwrócić uwagę sąsiadom-studentom, że zachowują się zbyt głośno.

Doszło do sprzeczki. Jeden z jej uczestników pchnął fotoreportera nożem. Cios trafił w samo serce.

Policja zatrzymała dwie osoby - studentów wrocławskiej uczelni. Jeden z zatrzymanych, domniemany sprawca, miał 0,8 prom. alkoholu we krwi.