Strzelanina w szkole podstawowej w San Bernardino. Są ofiary

Policja przekazała, że prawdopodobnie za atakiem stoi zamachowiec-samobójca. Agencja Associated Press informuje, że dwie osoby dorosłe nie żyją, a dwóch uczniów zostało rannych. Poszkodowanych przetransportowano do szpitala.

Władze informują, że na miejscu trwa skoordynowana operacja służb ratunkowych i policji. Szef policji w San Bernardino poinformował, że strzelanina rozpoczęła się w jednej z klas. Uczniowie opuszczają budynek i są przemieszczani w bezpieczne miejsce.

Rzecznik szkoły przekazał, że jednym z poszkodowanych jest nauczyciel. Prawdopodobnie ranny został również osobnik, który strzelał. Wkrótce szkoła wyda oficjalne oświadczenie w sprawie ataku.

W grudniu 2015 roku w San Bernardino doszło do ataku na ośrodek pomocy niepełnosprawnym Inland Regional Center. Syed Rizwan Farook wraz ze swoją żoną Tashfeen Malik zastrzelili 14 osób.

US school shooting: First footage from the scene where at least four people have been shot during a suspected murder-suicide pic.twitter.com/R6wosvCbG5