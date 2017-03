RMF FM informuje, że do ataku doszło ok. godz. 7:00. Według stacji ofiara zeznała, że nie widziała napastnika, który oblał ją kwasem. Mężczyzna sam zdołał dotrzeć do przychodni, gdzie udzielona została mu pomoc, a następnie karetką został zabrany do szpitala.

Oblany żrącą substancją mężczyzna ma poparzoną twarz. Policja analizuje teraz nagrania z monitoringu z okolic, gdzie doszło do ataku.