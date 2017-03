Napastnik zastrzelony na lotnisku w Paryżu

Informację potwierdziła francuska agencja AFP i francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Media donoszą, że mężczyzna podszedł do grupy żołnierzy patrolujących lotnisko, zabrał jednemu z nich broń i uciekł w kierunku restauracji McDonald's w południowej części terminalu lotniska.

Na miejsce zdarzenie pojechał szef MSW Bruno Le Roux. Na lotnisku trwa policyjna akcja, w którą zaangażowane są jednostki saperskie. Policja chciała upewnić się, czy mężczyzna nie miał na sobie pasa z ładunkami wybuchowymi. Poza napastnikiem nikt nie został ranny.

Motywy działania mężczyzny nie są znane.

Jak informuje PAP, źródła policyjne we Francji mówię, że przed incydentem na lotnisku mężczyzna ten postrzelił policjanta podczas kontroli drogowej na północ od Paryża. To samo źródło twierdzi, iż napastnik był zradykalizowanym muzułmaninem znanym służbom wywiadowczym.

- Policjanci, ratownicy i żołnierze są wszędzie. Służby powiedziały nam, że zdarzenie miało miejsce w okolicach bramek 37-38, gdzie odprawiane są samoloty Turkish Airlines" - powiedział świadek, cytowany przez AFP.

W wyniku strzelaniny o 8:30 lotnisko Orly zostało ewakuowane. Policja ostrzegła, by trzymać się od kordonu bezpieczeństwa. Część lotów jest przekierowywanych na inne lotniska.

[#Orly] On going police operation. Please respect the safety perimeter and avoid the airport area.