Piszą, że są Ministerstwem Rodziny i chcą pieniędzy - uwaga na fałszywe maile

W mailu adresowanym do organizacji pozarządowych pojawia się informacja, że - w związku ze zmianami regulaminu resortu - organizacje muszą zapłacić za wpis do rejestru (brak jest informacji o jaki rejestr chodzi). Kwota jaką mają uiścić to 328 złotych - płatność ma zostać zrealizowana do 28 lutego.

W przypadku braku zapłaty oszuści grożą konsekwencjami prawnymi. Powołują się przy tym na "regulamin Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (§11 wew. utworzony w dniu 08.11.2016 roku)".

Resort pracy poinformował RMF FM, że przekaże sprawę organom ścigania.

Odpowiednie zawiadomienie trafiło już do prokuratury.