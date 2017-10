Przegląd prasy: Solidarność, Kaczyński i marihuana

Gazety żyją dziś przede wszystkim zmianami w rządzie. Ale na szczęście nie tylko.

„Rzeczpospolita” na pierwszej stronie ocenia, że historia zatoczyła wielkie koło, skoro Solidarność wzięła na sztandary zakaz handlu w niedzielę i organizuje życie obywatelom - choć mieni się dziedzicem wielkiego ruchu społecznego, który w za komuny budował tożsamość na walce z ograniczeniami. Forsowane przez związek ograniczenia biją w gospodarkę. I są sprzeczne z jego dziedzictwem, uważa gazeta.

„Rzeczpospolita” pisze też, że opinie Polaków o rządzie premier Beaty Szydło są podzielone. A bukmacherzy typują, że w ramach zapowiedzianej przez Szydło rekonstrukcji rządu zmiany będą poważne i obejmą wymianę premiera.

O szykowanych zmianach w rządzie piszą dziś zresztą wszystkie dzienniki. „Gazeta Wyborcza” przytacza opinie polityków PiS, że jeśli dojdzie do zmiany premiera, to tylko na Jarosława Kaczyńskiego. Taki scenariusz ma być bardzo realny. Ale zgodnie z regułami zgrabnego podtrzymywania suspensu, ci sami politycy zastrzegają zaraz, że nic nie jest jeszcze przesądzone.

Według „Dziennika Gazety Prawnej”, do wymiany jest troje ministrów: infrastruktury (Andrzej Adamczyk), cyfryzacji (Anna Streżyńska) i spraw zagranicznych (Witold Waszczykowski) W kuluarach pojawiają się na ich miejsce kandydatury Jerzego Kwiecińskiego, Pawła Szefernakera i Krzysztofa Szczerskiego. Zdaniem „DGP” wraca też pomysł powołania resortu ochrony państwa z Mariuszem Kamińskim na czele oraz głębokich korekt w służbach specjalnych. Łącznie z wariantem osłabienia szefa MON Antoniego Macierewicza przez odebranie mu Służby Kontrwywiadu i Służby Wywiadu Wojskowego.

„Rzeczpospolita” wskazuje, że praktyka tanich przetargów naraziła firmy na ogromne zaległości. ZUS może się od nich domagać nawet 19 mld zł. Federacja Przedsiębiorców Polskich apeluje więc do rządu o umorzenie składek ze zleceń sprzed lat. W przeciwnym razie nawet 100 tys. firm z branży ochrony i sprzątania będzie mieć nóż na gardle: grozi im bankructwo.

„Gazeta Wyborcza” w swoim głównym tekście zapowiada, że od wtorku legalna będzie medyczna marihuana. Ale od razu dodaje, że pozostanie niedostępna dla większości pacjentów. Ale poseł Piotr Liroy-Marzec marzy o zmianie tej sytuacji i szykuje już nową ustawę.

„DGP” pisze, że choć 20 największych zawarło zmowę cenową ws. ustalania prowizji za płatność kartami, co mogło kosztować Polaków miliardy złotych, już 11 lat unikają kary. UOKiK nałożył na nie 164 mln zł. Sprawa trwa do dziś. Wczoraj wyrok wydał Sąd Najwyższy. Nie przesądził, kto ma rację, ale nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy. spór potrwa w najlepszym razie kolejne kilka lat. Gazeta ocenia, że Sąd Najwyższy obronił banki.

Czwartkowy „Parkiet” wskazuje, że gospodarka rozwija się w tempie nienotowanym od globalnego kryzysu finansowego. Dodaje jednak, że agencja ratingowa S&P dostrzega ryzyko przegrzania koniunktury w naszym kraju.

„Parkiet” pisze także, że TFI dokupiły akcje większości spółek z sWIG80. A konkretnie 50 z 80 firm. Wszystko działo się w I półroczu, gdy indeks małych spółek zyskał blisko 13 proc. Jednak od szczytu w kwietniu traci i to mocno. Wszystko wskazuje na to, że październik będzie siódmym z rzędu jego spadkowym miesiącem.

„Puls Biznesu” z kolei szeroko opisuje dokonania firmy Future Processing z Gliwic. Zatrudnia ona 750 informatyków usprawniających pracę innych, ma pierwsze własne produkty i tworzy kolejne. A ma ofertę m.in. dla wodociągów, przemysłu i lekarzy. Tekst nosi dźwięczny tytuł „Akuszer innowacyjności ma dziecko”.

I na koniec coś lżejszego. „Rzeczpospolita” prognozuje, że za trzy lata z portów zaczną wypływać

bezzałogowe holowniki i kontenerowce. Nad takim środkiem transportu pracują konstruktorzy z Blue Ocean, norweskiego biura Rolls-Royce Marine, i VTT Technical Research Centre of Finland. Jeśli do tego dojdzie, będzie to rewolucja w transporcie na skalę globalną, bo 90 proc. towarów w światowym handlu przewożonych jest właśnie drogą morską. Roczna wartość tego rynku szacowana jest na niemal 400 mld dol.