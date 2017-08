Przegląd prasy: Tiger, hazard i bezradny rząd

A stacje benzynowe to kluczowe miejsce sprzedaży napojów energetycznych. Z produktów Maspexu (marki Kubuś, Tymbark, Kotlin) zrezygnowało już Polskie Radio. Reklama z hasłem „Chrzanić to, co było, ważne to, co będzie”, pojawiła się w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

„Rzeczpospolita” wskazuje, że liczba wyjazdów zagranicznych Polaków skoczyła w tym sezonie aż o jedną trzecią. W czołówce są Grecja, Hiszpania i Bułgaria. W ślad za tym mocno wzrosły też ceny wycieczek. Także dlatego, że wybieramy coraz lepsze hotele.

„Gazeta Wyborcza” podaje, że Francuzi forsują prawo, które uderzy w firmy delegujące polskich pracowników do pracy w UE. To rocznie 500 tys. osób. Prezydent Emmanuel Macron ignoruje rząd PiS i negocjuje z innymi krajami naszej części Europy. Rząd Beaty Szydło jest bezradny - ocenia gazeta.

„GW” zapowiada, że 15 sierpnia Andrzej Duda i Antoni Macierewicz staną obok siebie po raz pierwszy od największego w ich relacjach kryzysu. Spotkają się na trybunie honorowej podczas Święta Wojska Polskiego. Są w konflikcie, więc na trybunie honorowej zaiskrzy, ocenia gazeta i zastanawia się, co powie prezydent.

„Dziennik Gazeta Prawna” pisze na czołówce „Jak PiS ograł hazardowy biznes”. Zdaniem gazety, legalna część branży zyskuje, podczas gdy ta, która w Polsce nie odprowadzała podatków, się zwija. Dzięki zmianom w przepisach Skarb Państwa już w tym roku zarobi na zakładach dodatkowe ćwierć miliarda złotych.

„DGP” podaje, że Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało do Prokuratury Krajowej zawiadomienie o uzasadnionym popełnieniu przestępstwa przez Krajową Radę Sądownictwa, Naczelny Sąd Administracyjny i Sąd Najwyższy. Stało się to na prośbę posła PiS, który uważa, że instytucje zawiniły przekazując po ok. 14 tys. na organizację Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów.

A co w tygodnikach? „Newsweek” opisuje praktyki, jakie rzekomo mają mieć miejsce wokół Trybunału Konstytucyjnego. Wymienia wizyty ministrów w Trybunale i sędziów TK w siedzibie PiS. Inwigilację pracowników, naciski na stronę postępowania, ręczne sterowania składami sędziowskimi i pracę dla rodziny eurodeputowanego.

Tygodnik twierdzi, że w czasie jednej z wizyt Mariusz Kamiński, minister-koordynator ds. służb specjalnych, miał przeglądać teczkę żony sędziego, który skazał go w 2015 r. za przekroczenie uprawnień przy akcji CBA związanej z aferą gruntową .

A czołówką magazynu jest antyeuropejska polityka PiS, która, zdaniem "Newsweeka", może doprowadzić do faktycznego wyjścia Polski z Unii.

Natomiast „Wprost” podsumowuje dwa lata rządów prezydenta. Robi to w formie subiektywnego alfabetu: od Adriana do Zdrajcy.