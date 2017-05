Przegląd prasy: PiS po trzykroć

"Rzeczpospolita" na pierwszej stronie, powołując się na raport fDi Intelligence, pionu analitycznego "Financial Timesa", pisze, że inwestorzy cenią Polskę. Wartość ogłoszonych inwestycji zagranicznych nad Wisłą wzrosła w 2016 r. aż o 74 proc., do 9,9 mld dol. Jesteśmy pod tym względem na piątym miejscu w Europie. Zdaniem gazety, to pokazuje, że inwestorzy nie boją się rządu PiS.

"Rzeczpospolita" podaje też, że wzrosła liczba śmiertelnych wypadków na drogach. W 2016 r. zginęło więcej osób niż rok wcześniej. Doszło do przełamania wieloletniej tendencji: od 2011 r. liczba ta spadała. Są trzy główne powody zmiany: wyłączenie 1 stycznia 2016 r. ok. 400 fotoradarów, częstszy wybór miejsc letniego wypoczynku w kraju i stosunkowo korzystne ceny paliw.

"Rzeczpospolita" ostrzega, że UE chce uzależnić przyznawanie funduszy europejskich z kolejnego budżetu od przestrzegania praworządności. Jutro ministrowie państw UE po raz pierwszy będą dyskutować o prowadzonej przeciw Polsce procedurze o naruszenie praworządności.

"Gazeta Wyborcza" na pierwszej stronie relacjonuje wyniki lokalnych wyborów w Niemczech. Nazywa przy tym niemiecką kanclerz "Merkel z żelaza": rządzi od 12 lat, kontratakuje i znów jest faworytem wrześniowych wyborów do Bundestagu. Gazeta ocenia, że to dobra informacja dla Jarosława Kaczyńskiego.

"GW" sięga też po powracający co kilka miesięcy w różnych mediach z regularnością komety temat niemieckiej chemii. I poświęca czołówkę działu gospodarczego na powielanie rozważań, czy faktycznie jest ona lepsza od polskiej – a tak uważa wielu konsumentów, węsząc w tym spisek międzynarodowych koncernów.

"Dziennik Gazeta Prawna" w czołówce stwierdza, że PiS "gumkuje wyroki starego Trybunału Konstytucyjnego". Chodzi o to, że ze strony TK zniknęły orzeczenia, co do których zastrzeżenia miał rząd i które nigdy nie zostały opublikowane. To trzy wyroki, w których TK pod kierownictwem Andrzeja Rzeplińskiego skrytykował przygotowane przez posłów PiS zmiany w ustawie o Trybunale. - Te rozstrzygnięcia nie weszły do systemu prawa, więc nie ma podstaw do trzymania ich w internecie - uważa sędzia TK Mariusz Muszyński.

"DGP" pisze także o uszczelnianiu prawa o miesięcznicach. Otóż PiS szykuje się do łatania luk w uchwalonych niedawno przepisach o zgromadzeniach cyklicznych. Chodzi o to, że nie dają one możliwości zablokowania marszu zgłaszanego w trybie uproszczonym. Nie sposób także zdelegalizować protestów organizowanych spontanicznie, choć można je rozwiązać. Partia rządząca rozczarowana takim stanem rzeczy zamierza te niedociągnięcia czym prędzej skasować.

"Parkiet" zastanawia się, ile obciążeń zniosą jeszcze banki. Chodzi o to, że realna stopa opodatkowania sektora sięga 40 proc., ale mimo tego wciąż wytykane są bankom miliardowe zyski. Gazeta wskazuje, że postulujący zwiększenie ich obciążeń muszą pamiętać, że i tak na końcu zapłacą klienci.

"Parkiet" ocenia, że polskie wybrzeże to prawdziwa żyła złota dla inwestorów. Praktycznie w każdej popularnej miejscowości turystycznej powstaje jakiś projekt z mieszkaniami na wynajem. Chętnych do inwestowania nie brakuje.

"Puls Biznesu" alarmuje, że ziemia rolna uderza w giełdowych debiutantów. Otóż ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa daje Agencji Nieruchomości Rolnych prawo pierwokupu spółek posiadających ziemię rolną. Nawet gdy chodzi np. o kawałek trawnika pod biurowcem. I jeśli spółka nie zaproponuje tego ANR, transakcja sprzedaży akcji lub udziałów jest nieważna.

"PB" pisze też o dobrej zmianie w agencja ratingowych. Podnoszą prognozy dla gospodarki oraz mają więcej wiary w dyscyplinę budżetową i stabilne perspektywy wiarygodności kredytowej.