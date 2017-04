Przegląd prasy: Poza Francją też toczy się życie

„Rzeczpospolita” przynosi dziś wyniki sondażu, z którego wynika, że to głównie PiS i PO znów dzielą między siebie poparcie społeczne. Obie partie mogą liczyć na poparcie ponad 30 proc. elektoratu. Trzecie ugrupowanie, Kukiz’15, może liczyć na 10 proc. Sondaż pokazuje też, że rekonstrukcji rządu PiS domaga się nawet część elektoratu tej partii.

„Rzeczpospolita” podaje, że trzy największe korporacje prawnicze zwołują na 20 maja kongres w Katowicach. To pierwsza wspólna inicjatywa trzech samorządów: radców prawnych, sędziów i adwokatów. Spotkanie będzie odpowiedzią na zapowiadaną przez ministra Zbigniewa Ziobro reformę wymiaru sprawiedliwości. Jak pisze gazeta, prawnicy mają dość pomijania ich w dyskusji nad przyszłością wymiaru sprawiedliwości

„Rzeczpospolita” zapowiada wysyp w Europie połączeń lotniczych na lato. Najwięcej nowych tras ogłosiły Ryanair (193), LOT (33), Finnair (25) i KLM (21). Najwięcej linii otwarło połączenia z Kazachstanem - to efekt EXPO w Astanie. Ale są i rozczarowania: mniejszy jest popyt na loty na Kubę, zwłaszcza do Hawany, i do Teheranu.

„Gazeta Wyborcza” przytacza raport rzecznika praw obywatelskich o postępowaniu policji. Jak twierdzi RPO, na komisariatach zdarzają się tortury wobec zatrzymanych. Ale policja ma także nadużywać siły na ulicach. A prokuratorzy często są wyrozumiali.

„Dziennik Gazeta Prawna” pisze o kontrowersjach wokół ustawy o konfiskacie rozszerzonej. I zastanawia się, czy państwo odda biznes w ręce amatorów. Chodzi o to, że państwową pieczę nad firmami podejrzewanymi o przekręty będą sprawować doradcy restrukturyzacyjni. Ale zamiast uznanych ekspertów będą to trzeciorzędni gracze.

„DGP” podaje, że jesteśmy bogatsi o 140 mld zł. A chodzi o to, że aktywa finansowe Polaków osiągnęły poziom PKB. Jednak - jak wskazuje gazeta - ze względu na zaszłości historyczne i wysoką skłonność do konsumpcji zasoby te są wciąż mniejsze niż na Zachodzie.

„Parkiet” twierdzi, że indeksy na polskiej giełdzie wciąż mają potencjał do wzrostów Na tle rynków wschodzących w tym roku wypadamy bardzo dobrze. Zdaniem ekspertów, ważnym atutem GPW są atrakcyjne wyceny spółek.

„Parkiet” wziął pod lupę sytuacje, w których prezesi i członkowie zarządu sprzedają akcje. Inwestorzy zawsze zastanawiają się wtedy, czy sprawa ma drugie dno. Często tak jest, ale zdarza się, że insiderzy sprzedają za wcześnie. Generalnie gazeta w takim przypadku zaleca wzmożoną ostrożność.

„Puls Biznesu” przepowiada, że nadjeżdżają nadzieje polskiej motoryzacji. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki konkursu InnoMoto. Wsparcie od 0,8 mln zł do ponad 15,5 mln zł dostało 47 firm Dotacja ma pozwolić na odpalenie „turbo” i wywindowanie polskiej motoryzacji na poziom 2.0. Gazeta przyjrzała się kilku projektom.

„PB” ostrzega, że zapowiadana przez rząd Konstytucja biznesu może okazać się wydmuszką. Nawet prawnicy premier ostrzegają: w obecnej postaci ta kluczowa ustawa dla firm nie bierze ich w obronę. Resort rozwoju zwołał więc na ten tydzień naradę z ekspertami.