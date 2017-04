Przegląd prasy: Łupienie klientów i wojna o muzeum

Kurczą się zyski banków – pisze "Rzeczpospolita". W Polsce nikt banków nie kocha, poza członkami zarządów tychże, więc czym się martwić? Ano tym, że banki odbijają sobie na klientach nałożony na nie rok temu podatek bankowy i nowe zasady wpłat na Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Rosną prowizje i opłaty, maleją odsetki od lokat.

"Gazeta Wyborcza" pisze na pierwszej stronie o wojnie o Muzeum II Wojny Światowej. Minister kultury właśnie zmienił jego dyrektora, twórcę ekspozycji pokazującej nie tylko polski, ale i europejski wymiar tego dramatu z połowy XX wieku, na badacza losów Żołnierzy Wyklętych. Kolejna kontrowersyjna decyzja rządzącej partii.

O tym, jak odbierana jest prowadzona przez PiS polityka pamięci świadczą opisane przez "Rzeczpospolitą" bardzo zaskakujące wyniki badania nt. przyszłego pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej. Otóż aż 46 proc. Polaków jest zdecydowanie przeciw, a 18 proc. raczej przeciw planowanej przez rządzącą partię budowie pomnika przed Pałacem Prezydenckim.

W gazetach polskich i światowych sporo o spotkaniach na globalnych szczytach władzy. W "Rzeczpospolitej" zdjęcie rozentuzjazmowanych Chińczyków witających prezydenta ChRL na Florydzie, gdzie spotyka się on z Donaldem Trumpem. "Financial Times" prezentuje na jedynce innego Donalda – Tuska. Wczorajsze spotkanie przewodniczącego Rady Europejskiej z brytyjską premier May jest wstępem do brexitowych negocjacji.

- Pali pan? – pyta "Dziennik Gazeta Prawna" neurologa Marka Bachańskiego, wyrzuconego z Centrum Zdrowia Dziecka za leczenie marihuaną dziecięcej padaczki opornej na leki. Odpowiedź: - Papierosy? Nie. – A trawkę? – dociska dziennikarka. – Nie, nie palę i nigdy nie paliłem – odpowiada lekarz. Po przywróceniu przez sąd do pracy nie ma kontaktu z pacjentami. Szefowie CZD skierowali go do opisywania badań EEG. Papierkowa robota.