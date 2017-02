Przegląd prasy: Drzewa, autobusy i pociąg do broni

„Po serii korzystnych interpretacji podatkowych coraz więcej etatowych pracowników dostrzega sposób, by odzyskać nadpłacone podatki. Chcą się rozliczyć jak twórcy, by odliczyć 50 proc. kosztów uzyskania przychodów" – pisze na pierwszej stronie „Rzeczpospolita".

Dzieje się tak, ponieważ dla fiskusa twórcą jest nie tylko artysta, ale i np. informatyk piszący oprogramowanie, inżynier czy pracownik marketingu. Oszczędności mogą być znaczące – inżynier zarabiający rocznie 100 tys. zł, z czego 60 tys. stanowią wynagrodzenia za dzieła, może odzyskać nawet 8 tys. zł rocznie.

Fiskus nie ułatwia oczywiście sprawy i kwestionuje wiele zwrotów. Nie zniechęca to jednak kolejnych chętnych.

To nie jedyny tekst w „Rz" związany z podatkami. Okazuje się, że w ubiegłym roku spadła, i to znacząco, liczba przestępstw gospodarczych. W 2016 r. doszło łącznie do 150 tys. takich zdarzeń, czyli o 17,4 tys. mniej niż w roku poprzednim – wynika z danych Komendy Głównej Policji. Znacząca ich część dotyczy właśnie oszustw podatkowych.

Z czego wynika spadek? „Może sprawcy udoskonalili metody działania, pozostawiają mniej śladów i trudniej ich wykryć. Albo przestępcy gospodarczy zmienili teren działania i przenieśli się na forum międzynarodowe, i to byłby wariant bardziej optymistyczny" – komentuje w tekście prof. Brunon Hołyst, kryminolog.

Jak autobus, to na prąd...

W „Rz" przeczytamy dziś również o strzelaniu, które podobno coraz bardziej wciąga Polaków. Na koniec grudnia 2016 r. w kraju zarejestrowanych było 424,7 tys. sztuk broni, czyli prawie 34 tys. więcej, niż rok wcześniej.

Chociaż spada liczba pozwoleń wydawanych na broń do obrony osobistej, szybko rośnie liczba egzemplarzy do celów łowieckich i sportowych oraz broni posiadanej w celach kolekcjonerskich.

Mimo ubiegłorocznych wzrostów, o broń wciąż jest w Polsce trudno. „W naszym kraju przypada obecnie 3,5 pozwolenia na broń na tysiąc mieszkańców, podczas gdy w Czechach – 30, w Niemczech – 40, a w Finlandii aż 308" - czytamy w tekście „Strzelanie coraz bardziej w modzie".

Rząd chce zbudować polski rynek elektrycznych autobusów wart 2,5 mld zł. Docelowo ich sprzedaż miałaby sięgnąć 1000 sztuk rocznie – pisze „Rz". Polski Fundusz Rozwoju podpisał w poniedziałek z 41 samorządami miast i gmin oraz ministerstwami rozwoju i energii, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej list intencyjny o współpracy w rozwijaniu elektromobilności.

Plany są bardzo ambitne, w końcu elektromobilność ma stać się według wicepremiera Mateusza Morawieckiego „kołem zamachowym reindustrializacji polskiej gospodarki". A jak jest dziś? Po ulicach polskich miast wozi pasażerów 23 elektryczne pojazdy, z czego 10 w Warszawie. Droga do osiągnięcia celu może być więc dość długa i wyboista...

...a list tylko polecony

Czołówka dzisiejszego „Dziennika Gazety Prawnej" o poczcie i listach, tych nierejestrowanych. Skąd zainteresowanie tematem? W nowelizacji przepisów dotyczących przesyłek sądowych i urzędowych znalazł się bowiem również zapis likwidujący możliwość reklamacji niedostarczonego listu zwykłego.

„To spory problem, bo wystarczy samo oświadczenie klienta, że przesyłkę wysłał i że nie doszła, byśmy byli zmuszeni do wypłacenia odszkodowania" – komentuje w tekście pracownik Poczty Polskiej. I trudno się z nim nie zgodzić, jeśli spojrzy się na liczby: tylko w I półroczu 2016 Poczta Polska musiała wypłacić z tego tytułu 2 mln zł 13,5 tys. niezadowolonych klientów.

Mniej klientów powinno być za to niezadowolonych po podróży pendolino. Jak pisze „DGP", już niebawem mają się skończyć problemy z dostępem do bezprzewodowego internetu w szybkich pociągach. Według szefa PKP Intercity montaż niezbędnych instalacji miałby się zacząć już w czerwcu.

Cięcie, rąbanie i wydobywanie

Zdaniem ekspertów już wkrótce oprócz ropy i gazu będziemy masowo wydobywać też inne surowce spod dna morskiego – pisze „Rz". Zmusi nas do tego wyczerpywanie zasobów na lądzie, do czego może dojść w ciągu kilkudziesięciu lat. Światowe złoża miedzi wyczerpią się już w połowie bieżącego stulecia, zabraknie też kobaltu, magnezu, żelaza, platyny, niklu i złota – przewidują naukowcy.

Wartość złóż minerałów i metali zalegających pod dnami mórz i oceanów szacuje się zaś aż na 500 bln dol. Nie dziwi więc, że pierwsze próby ich eksploatacji podejmuje się już dziś.

Ekolodzy alarmują z kolei, że dobrem rzadkim w niektórych miejscach Polski już wkrótce mogą zostać... drzewa. To efekt obowiązującej od początku roku ustawy przygotowanej w resorcie środowiska, która decyzję o ich wycince na prywatnych gruntach przekazała z rąk lokalnych władz w ręce właścicieli (wyjątek to pomniki przyrody).

Zaalarmowana przez czytelników sprawę opisuje dziś „Gazeta Wyborcza". Gdy ustawa wchodziła w życie, minister Szyszko twierdził, że „zmiany to danie ludziom wyboru", a „obawy o masowe usuwanie drzew są nieuzasadnione" - pisze „GW".

Jednak według PAP ustawę Szyszki ostro skrytykował wczoraj Jarosław Kaczyński, który miał powiedzieć, że przepisy „zostaną zmienione".