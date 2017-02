Przegląd prasy: Idzie wiosna, ale dla kogo?

Żarzy się wciąż i niewygaszony zupełnie spór o Trybunał, ale jego nowa prezes - Julia Przyłębska, niczym dziarska gospodyni zamierza wprowadzać wiosenne porządki na tej działce.

Na uwagę "Rzeczpospolitej", że właśnie wiceprezes Trybunału Stanisław Biernat wytyka jej, że mimo wniosku ośmiorga sędziów TK o spotkanie w sprawie ważnych problemów, a ponoć uważają, że przekaz o normalnej pracy TK nie odpowiada rzeczywistości, do spotkania nie doszło, prezes odpowiada krótko: - "Trybunał pracuje. Wydajemy wyroki, postanowienia, odbywają się narady. A wiceprezes Biernat przebywa aktualnie na urlopie". Mówi też prezes Przyłębska: Nie będziemy hodować sporu o Trybunał, i taki jest tytuł wywiadu.

Cóż tu dodać. Wprawdzie urlop wymuszony, ale przecież zaległy. Pewnie prezes Biernat tęskni za czasami prezesa Rzeplińskiego, ten by powiedział, że sędziego TK urlopy nie obowiązują, ale prezes w TK się zmienił.

Jak już tyle o Trybunale, to "Dziennika Gazeta Prawna" też ma tekst trybunalski: "Listy do sędziów pod specjalnym nadzorem". Jak podaje gazeta cała korespondencja kierowana do sędziów TK trafia najpierw na biurko sędziego Mariusza Muszyńskiego, którego prezes TK wyznaczyła okresowo na swego rodzju pełnomocnika do zastępowania jej w realizacji jej niektórych uprawnień prezesa.

- Nie można czytać niczyich listów – komentuje dr Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista z UW.

Teraz o biznesie. "Rzeczpospolita " czołówkowy tekst poświęca jest właśnie przedsiębiorcom.

Otóż od 1 marca br. (dla pewności to środa) przedsiębiorcy już nie będą mieli czasu

na przygotowanie się do kontroli i poprawienie rozliczeń jak teraz, kiedy są uprzedzani o kontroli przynajmniej na tydzień wcześniej. To się kończy, wchodzą nowe przepisy. Po co? - Mają ułatwić walkę z podatkowymi przestępcami.

Przemysław Wojtasik, autor tekstu, zebrał głosy za i przeciw, gdyby mnie zapytał, to bym powiedział, że nigdy nie mogłem pojąć, po co są zapowiadane kontrole, tak samo jak znaki informacyjne, że na szosie stoi radar.

Szereg czwartkowych gazet cytuje środową wypowiedź "obronionego" w Sejmie marszałka Marka Kuchcińskiego dla "Wiadomości" TVP: - Byłem zbyt tolerancyjny i zbyt liberalnie podchodziłem do łamania przepisów przez posłów, głównie opozycji. Tych, których nazywamy w języku potocznym chuliganami politycznymi – mówił marszałek. Mówił też, że nie jest zwolennikiem używania kar czy straży marszałkowskiej, choć są posłowie i obywatele, którzy tego oczekują. On woli szukać porozumienia.

No cóż pożyjemy, zobaczymy, kto ma rację.

I na koniec trochę fantastyki.

„Gazeta Wyborcza” triumfalnie donosi, że „Mamy drugą Ziemię”. - Astronomowie odkryli siedem planet, na których może płynąć woda. Czy jest na nich życie – pyta gazeta. W każdym razie naukowcy są podekscytowani. I podzieleni.

Jak tam nie jestem tym podekscytowany. Już w pierwszym zdaniu informacji jest słówko „może”. No właśnie - może.

A wiosna, i owszem, jest za pasem…