Atrakcyjny facet musi być pomarańczowy – subiektywny przegląd prasy Anny Wojdy

O niecodziennym odkryciu naukowców informuje „Rzeczpospolita”. Wynika z niego, że pomarańczowe zabarwienie skóry należy dołączyć do listy męskich cech pożądanych. Zdaje się wiedzieć o tym prezydent USA Donald Trump. Samoopalacza nadużywa również ulubieniec kobiet – George Clooney, ale w tym przypadku za taki kolor skóry fanki obarczają fotografów, a nie aktora.

Dodam jeszcze, że jeśli okaże się, iż pomarańczowy mężczyzna jest wykształcony, ma zapewniony dłuższy żywot niż ten po zawodówce – wynika z raportu w „Gazecie wyborczej”. 30-letni Polak po studiach ma przed sobą 12 lat życia więcej niż jego rówieśnik bez wykształcenia.

Z tematów poważniejszych na okładce „Rzeczpospolitej” informacja o zmianach kadrowych (kolejnych już) w Komisji Nadzoru Finansowego – premier wymienia wiceprzewodniczących Wojciecha Kwaśniaka i Lesława Gajka. Przy okazji odżył temat braku przepisów regulujących ich kolejne zatrudnienie. Nie mają w umowach zakazu konkurencji i tuż po ustaniu zatrudnienia mogą rozpocząć pracę np. w bankach, czyli instytucjach, które jeszcze chwilę wcześniej kontrolowali.

W „Rzeczpospolitej” polecam jeszcze opinię Tomasza Pietrygi o tym, że prezydent Duda ma szansę naprawić to, co zepsuł minister Zbigniew Ziobro jeśli chodzi o reformę sądownictwa, a także tekst o tym, że policja i prokuratura nie informują podejrzanych przed pierwszym przesłuchaniem o tym, że powinien być przy nim obecny adwokat. Zobowiązuje nas do tego unijna dyrektywa ale ponieważ jej nie wdrożyliśmy, policja i prokuratorzy uważają chyba, że nie obowiązuje. To poważny błąd.

Z innych ciekawostek: rowerzyści i rolkarze, którzy słuchają muzyki być może będą musieli tego zaprzestać. Jest w tej sprawie interpelacja. O co chodzi w sprawie, odsyłam na strony „Rzeczpospolitej”. Przeczytamy tam również o tym, ze można spowodować groźny wypadek, ale jeśli przeprosimy poszkodowanych i naprawimy krzywdę, nie trafimy za kratki. Ale musimy przy tym piastować jakieś ważne stanowisko, np. prezesa międzynarodowego portu lotniczego w Krakowie-Balicach.

Zaniepokojonym losem bezpieczeństwa na świecie i relacjami między Europą a USA a także USA-Rosją polecam tekst z okładki „Gazety wyborczej”. Dziś i w sobotę w Monachium coroczna konferencja bezpieczeństwa, a na niej ważne rozmowy, zwłaszcza te w kuluarach.