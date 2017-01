Przegląd prasy Jeremiego Jędrzejkowskiego: Trump, zakazy i sądy

„Rzeczpospolita” na pierwszej stronie pisze, że zakaz handlu w niedziele uwiera rząd. Chodzi o to, że ministrom nie podoba się projekt zamykania sklepów. Chcieliby stworzyć własny, ale obawiają się związkowców z "Solidarności”. A że temat wraca kolejny raz, to można sądzić, że hasło z kampanii wyborczej wcześniej czy później i tak przybierze realny kształt.

„Rzeczpospolita” informuje, że hakerzy z Rosji węszą w MSZ. Podaje, że resort odparł cyberatak wywiadu rosyjskiego. Próba włamania miała mieć miejsce w grudniu.

„Gazeta Wyborcza” zrobiła czołówkę z dekretu prezydenta USA Donalda Trumpa, który zakazał wjazdu do kraju obywatelom siedmiu państw muzułmańskich. Wydany w piątek spowodował gigantyczne zamieszanie i oburzenie na świecie. Zdarza się, że do USA nie są wpuszczane osoby z podwójnym obywatelstwem, ważnymi (dotąd) wizami czy nawet mające zielone karty.

„GW” zauważa, że miasta idą na wojnę ze smogiem. Pionierem był Kraków. Potem dołączyła cała Małopolska. Teraz uchwały antysmogowe chcą przyjąć także na Górnym i Dolnym Śląsku oraz Mazowszu.

"Dziennik Gazeta Prawna” pisze, że resort sprawiedliwości ma proste uzasadnienie do zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa. Otóż to obywatele, a nie sami sędziowie powinni mieć wpływ na to, kto w Polsce wydaje wyroki. Proste - wola suwerena wolą partii. A może odwrotnie?

„DGP” szeroko rozpisuje się o działalności rzecznika Tauronu. Według gazety pola aktywności miał on posiadać tak rozległe, że „DGP” zrobił nawet wielką mapę. Twierdzi też, że mimo ciężkiej sytuacji górnictwa można na nim świetnie zarabiać i podaje właśnie przykład rzecznika, który rzekomo miał robić biznesy ze spółkami górniczymi. Niektóre sprawy miały się zakończyć nawet w sądzie.

„Parkiet” ogłasza, że są pierwsi kandydaci z Białorusi do wejścia na warszawską giełdę. Padają nawet nazwy. Zdaniem "Parkietu” to np. rafineria w Mozyrzu, Naftan, Biełaruśbank, największa instytucja finansowa kraju, i BiełAZ, jeden z największych na świecie producentów specjalistycznych pojazdów m.in. dla kopalni i budownictwa.

„Parkiet” pisze też, że obecny czas nie jest dobry dla obligacji. Polskie „dziesięciolatki” są najtańsze od dwóch i pół roku, a w ocenie ekspertów może być jeszcze gorzej.

„Puls Biznesu” twierdzi, że kolejne banki szukają nowych właścicieli. Według gazety, fachowcy od przejęć badają, czy znajdzie się chętny na Idea Bank Leszka Czarneckiego (ma on jeszcze Getin Noble). A pod młotek ma pójść też Alior (niedawno kupiony przez PZU; ubezpieczyciel kupił potem także Pekao), ale nie nastąpi to szybko. Wszystko przez to, że według stanowiska KNF jeden inwestor nie może kontrolować dwóch banków.

„PB” informuje, że PGNiG może słono zapłacić byłej prezes Grażynie Piotrowskiej-Oliwie i byłemu wiceprezesowi Radosławowi Dudzińskiemu wyrzuconym za głośną aferę z memorandum gazowym z 2013 r. Rząd Donalda Tuska zarzucił im, że nie uprzedzili o zamiarze podpisania polsko-rosyjskiego memorandum gazowego. Stanowisko stracił też wtedy minister skarbu Mikołaj Budzanowski. Jak pisze gazeta, sprawa wróciła, bo Piotrowska-Oliwa i Dudziński wygrali z PGNiG w sądzie. Koncern miałby im zapłacić ponad 2 mln zł zaległych odpraw plus odsetki.