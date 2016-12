Przegląd prasy Jeremiego Jędrzejkowskiego: Polityczny pat pod lupą

„Rzeczpospolita” na pierwszej stronie analizuje ostatnie wydarzenia w Polsce pod kątem reakcji inwestorów. Jak pisze, konflikt na razie nie wystraszył rynków finansowych. Ale jeśli się przeciągnie, zaszkodzi polskiej gospodarce.

Dalej „Rzeczpospolita” wskazuje też, że wszystko zależy od prezesa. I prognozuje, że jeśli Kaczyński wygra przesilenie polityczne, utrzyma władzę w PiS. Jeśli nie - w partii dojdzie do rozłamu.

„Rzeczpospolita” pisze też, że polskie lotniska lecą po rekord. W tym roku zostanie na nich odprawionych przynajmniej 33 mln pasażerów. To będzie kolejny rok podbijania poprzeczki: ubiegły skończył się z 31,2 mln.

„Gazeta Wyborcza” na jedynce też koncentruje się na ostatnich wydarzeniach. Ocenia, że „Prezes woli na ostro”. Pisze, że władza upiera się, że w Sali Kolumnowej głosowała legalnie. PiS nie ustąpi więc w sprawie budżetu, mogą być co najwyżej jakieś ustępstwa w sprawie pracy mediów w Sejmie.

„GW” zapowiada też, że przed Gwiazdką kierowcy dostaną kilka nowych dróg ekspresowych. To m.in. ponad 9 km trasy S7 w woj. warmińsko-mazurskim, 15 km S8 od Zambrowa do Mężenina na Podlasiu oraz 11 km obwodnicy Bełchatowa. W tym roku łącznie przybędzie ok. 120 km ekspresówek.

W „Dzienniku Gazecie Prawnej” poza analizami politycznymi zwraca uwagę czołówka o kontroli wydatków służbowych. Gazeta przytacza wyrok NSA mówiący, że każdy urzędnik korzystający ze służbowej karty musi się liczyć z tym, że jego wydatki staną się jawne. Bulwersuje to, że sprawę wywołał i przepisy naruszył... Sąd Najwyższy.

W „DGP” dziś także bardzo przyjazna dla czytelnika grafika prezentująca ekipę Donalda Trumpa. Choć nadal nie wiadomo, jak będzie wyglądać polityka nowego prezydenta, to wskazał on już większość kluczowych postaci swojej administracji.

„Puls Biznesu” pisze o „Podwójnych oczach Wielkiego Brata”. Nie, tym razem nie chodzi o politykę, a o viaToll - elektroniczny system poboru opłat za przejazd ciężarówek. Nowy operator e-myta zapewni państwowym instytucjom automatyczny podgląd przewoźników. Ale dla fiskusa to za mało. Zbuduje on więc własny system, by wyłapywać oszustów.

„PB” przedstawia też plany właścicieli pralni 5aSec. Pięciu biznesmenów poza franczyzą francuskiej marki kupiło już sieć pralni Bel & Blanc, rozwijało Pijalnie Czekolady E. Wedel i przejęło w Polsce marki Pizza Pai, Flunch i Salad & Co. Teraz dołożyli udziały w sieci Thai Wok. Szukają też okazji do wejścia na rynek usług.

„Parkiet” wskazuje, że polskie indeksy odstają od czołówki w regionie. WIG20 od początku roku zyskał nieco ponad 3 proc. Daleko mu do regionalnych liderów - indeksów z Rosji (+50 proc.) i Węgier (blisko 33 proc. wzrostu).

Ale gazeta pisze, że duże spółki mają szansę na zwyżki. Argumentami analityków są najczęściej oczekiwania poprawy wyników oraz niewygórowane wyceny. Dziennik podaje, jakie spółki warto wziąć pod uwagę, jeśli planujemy inwestycję w akcje czołowych firm z giełdy.

A z lżejszych tematów zwraca uwagę tekst „Wróżymy z włosów” w „GW”. Otóż wprawne oko z włosów na głowie potrafi wyczytać, czy się wysypiamy albo gdzie byliśmy (ślady na nich zostawia miejski smog - inny np. w Krakowie niż w Gdańsku). „Gazeta” radzi też, jak w świetle najnowszych badań dbać o włosy.